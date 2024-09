Hollywood también cayó: Celebridades replicaron publicación viral del falso “Adiós a Meta AI”

Va en aumento la lista de celebridades que han compartido un mensaje en contra del uso de sus imágenes para entrenar a la inteligencia artificial de Meta.

James McAvoy, Jessica Chastain, Julianne Moore y Ashley Tisdale son solo algunos de los que han replicado el controversial anuncio falso en sus historias de Instagram.

El bullido y replicado mensaje comienza con “Adiós Meta IA”, para después asegurar que “un abogado nos ha aconsejado que pongamos esto, no hacerlo puede tener consecuencias legales”.

Además, aseguran que no conceden a Meta el permiso de usar sus datos y que todos “deben publicar una declaración similar. Si no publica al menos una vez, se asumirá que usted está de acuerdo con ellos usando su información y fotos”.

Lee también: Inteligencia artificial de WhatsApp: Cómo usar, preguntar o “sacar” Meta AI de la aplicación

La empresa dueña de Facebook e Instagram anunció hace unos meses que utilizaría la información pública de sus usuarios para desarrollar y mejorar su inteligencia artificial.

Además, la empresa informó que la recopilación de datos comenzaría a realizarse a partir del pasado 26 de junio, un hito que generó descontento entre los cibernautas que apelaban a la falta de privacidad.

Asimismo, reaccionaron algunos famosos que comenzaron a publicar en sus redes un mensaje en el que buscaban negar a Meta la posibilidad de utilizar estos datos.

Sin embargo, hacer una publicación no impide que la red social use la información del usuario, pues es este quien tiene que dejar su actividad fuera de Meta a través de la configuración de las redes sociales.

what if you fell in love with someone then they reposted Goodbye Meta AI on their instagram story pic.twitter.com/5wD0OgtZTc

— hannah louise (@hannahlouisef) September 24, 2024