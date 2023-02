Este martes, el director de televisión Mauricio Correa dio a conocer por qué renunció a la producción ejecutiva del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2023 y, con ello, a Canal 13, comentando, entre otros aspectos, que no se le había informado que Maná no iba a participar en el certamen.

Por medio de su cuenta de YouTube, el profesional inició invitando a las personas, “a todos los chilenos de corazón, a que veamos el festival. El festival ha sido preparado por un equipo muy grande de personas, trabajan más de 4.000 personas en el festival y lo han hecho con mucho cariño, y va a ser un gran festival. En eso no tengo ninguna duda”.

También le agradeció “a la señora alcaldesa Macarena Ripamonti de la Municipalidad de Viña del Mar y al director de mi ex canal, Canal 13, Max Luksic, un caballero con deferencia y delicadeza”.

Lee también: Tras bajas en Viña 2023: Piden revisar si hay incumplimiento de contrato y evaluar término anticipado de concesión Canal 13-TVN

“No me enteré de que se había bajado Maná”

Correa inició sus argumentos relatando que él “era parte de un equipo que estaba organizando el festival y, obviamente, no todas las personalidades son iguales, no todos nos caemos bien, no todos nos llevamos bien, yo puedo tener ideas que el otro no acepta, etcétera; y es así el trabajo en televisión, además”.

“Pero, en este caso, las cosas no funcionaron como yo creía que iban a funcionar. Yo pensé que al partir como equipo nos íbamos a ir fusionando, que íbamos a ir trabajando como equipo y podríamos resolver todos los problemas que vinieran. Los problemas hubo, hubo problemas, hubo diferencias y se trataron siempre de corregir y arreglar”, continuó.

Sin embargo, el director de televisión sostuvo que renunció porque había tenido “puntos de vista muy distintos hace mucho rato (…). El tema es que el día que Maná se baja, nosotros ese día viernes, como equipo, tuvimos reunión. El día sábado también tuvimos reunión y yo no me enteré de que se había bajado Maná. Yo, el productor ejecutivo de Canal 13 para el Festival de Viña del Mar”.

En ese contexto, Correa relató que “el día lunes tuvimos una reunión con los directores ejecutivos de los canales y en esa reunión me doy cuenta, porque meto las patas y digo ‘bueno, tenemos a Maná, tenemos a Yerko Puchento después de Maná y ahí estamos súper protegidos. Nos falta un buen número de cierre’, y ahí me doy cuenta de que estaba en un error. Y me enteré, cuando termina la reunión, de que Maná ya no estaba en el Festival de Viña del Mar, lo que lamento mucho”.

“Ahí la productora se encargó de buscar un reemplazo rápidamente o buscar un artista que viniera al festival. Se barajaron varios nombres, algunos dijeron que sí al comienzo, otros dijeron que no. Las cosas pasaron muy rápido, hasta que el día viernes yo me entero cuando estando en mi casa un gerente del canal que era parte de este equipo, me manda un mensaje por WhatsApp diciendo que en 20 o 30 minutos más se anuncia la participación de Tini en el Festival de Viña del Mar”, siguió.

No obstante, “yo dije, Tini, perfecto, una excelente artista argentina que viene en su mejor momento, va a vender los tickets inmediatamente, pero nos va a generar un problema en el humor porque no es lo que nosotros acordamos con Yerko Puchento y Jorge López, y ya teníamos contratado a Yerko Puchento y era artista nuestro y nuestro deber como productores y directores es protegerlo”, agregó.

Lee también: Festival de Viña: Revisa la programación oficial con los artistas que se presentarán cada día

“Yo no tenía autoridad”

Tras lo ocurrido, Mauricio Correa indicó que “de ahí se intentó hacer un cambio de día y yo me comunico con un ejecutivo de la productora que trae los artistas, que pone los artistas y que organiza el Festival de Viña del Mar, y él me dice que ninguna instrucción mía él la puede obedecer porque yo no estoy en el contrato que esta productora firmó con los canales. Está el nombre de la productora ejecutiva de TVN y el nombre de un gerente del canal (Canal 13)”.

“Por lo tanto, me vi en la obligación, por convicción, de renunciar a lo que siempre soñé: hacer el Festival de Viña del Mar. Lo soñé desde que era chico y veía el festival en blanco y negro”, sentenció.

“Yo no podía estar en el escenario más grande del mundo, en el festival latino más importante, sin autoridad, y me di cuenta una semana antes que no tenía autoridad”, continuó.

Lee también: 5 videos de Diego Urrutia en TikTok, el comediante que debutará en el Festival de Viña

De este modo, Mauricio Correa recopiló los antecedentes que lo llevaron a tomar su decisión: “No se me había dicho, entre muchas otras cosas que ocurrieron, que Maná se había bajado tres días antes que yo hiciera el ridículo en una reunión. Pero da lo mismo, estuve dispuesto a superarlo, pero después cuando yo pedí que por favor buscaran un artista que no fuera el que hoy está, porque iba a perjudicar a Yerko Puchento y a Jorge López, me dijeron que la instrucción era que yo no podía dar esa orden, porque esa orden solamente la podía dar, por parte de Canal 13, otra persona, y yo no figuraba en el contrato que se había hecho con la productora que organiza el Festival de Viña del Mar”.

“Entonces, por dignidad y por convicción al cargo y con mucho dolor, tuve que renunciar. Reconozco que tengo pena, tengo frustración enorme, pero yo sé que después voy a tener la tranquilidad que hice lo correcto (…). Lo hice porque solidaricé con el cargo de producto de televisión y solidaricé con dos actores chilenos: Jorge López y Daniel Alcaíno, y ellos también decidieron, lamentablemente, bajarse del festival”, finalizó.