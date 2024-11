Masters of Rock 2025: Judas Priest, Scorpions y Europe liderarán edición de dos días en el Movistar Arena

Las entradas en preventa, con precios desde $23.200, estarán disponibles a partir del 19 de noviembre en PuntoTicket.

El aclamado festival Masters of Rock vuelve a Chile en 2025 con una edición ampliada y cargada de leyendas del rock, marcando su primera realización en dos días consecutivos.

El evento se llevará a cabo el 23 y 24 de abril en el Movistar Arena, y contará con la participación de grandes exponentes internacionales como Judas Priest, Scorpions, Europe, Opeth, Queensrÿche y Savatage, además de las destacadas bandas chilenas Pentagram y Enigma.

Detalles por jornada

Miércoles 23 de abril

Judas Priest

Íconos británicos del heavy metal, quienes presentan su reciente álbum Invincible Shield en medio de su gira mundial.

Opeth

Banda sueca de metal progresivo que lanzará en breve su esperado disco The Last Will and Testament.

Savatage

Legendarios del rock progresivo y thrash metal originarios de Florida, conocidos por su poderosa presencia escénica.

Pentagram

Pioneros del metal extremo en Chile, celebrando casi 40 años de carrera y con su nuevo álbum Eternal Life of Madness.

Jueves 24 de abril

Scorpions

Emblemática banda alemana, celebrando seis décadas de trayectoria y éxitos que han marcado generaciones.

Europe

Reconocida agrupación sueca famosa por temas como The Final Countdown y su reciente single Hold Your Head Up.

Queensrÿche

Originarios de Estados Unidos, en su gira The Origins Tour, que recorre sus más de 40 años de carrera y su último álbum Digital Noise Alliance.

Enigma

Banda chilena de heavy metal fundada en 1990, con proyección nacional e internacional y un nuevo lanzamiento en vinilo de Voces Disidentes.

Venta de entradas

La preventa de entradas para este esperado evento comenzará el martes 19 de noviembre a las 11:00 horas a través de PuntoTicket, con un 20% de descuento para todos los medios de pago hasta agotar stock.

Precios en preventa

Cancha Preferencial: $87.200 (más cargo por servicio)

Cancha: $55.200 (más cargo por servicio)

Platea Baja Preferencial: $135.200 (más cargo por servicio)

Platea Baja: $111.200 (más cargo por servicio)

Platea Alta: $55.200 (más cargo por servicio)

Tribuna: $23.200 (más cargo por servicio)