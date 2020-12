(CNN) – John Lennon, reconocido artista y miembro fundador de la banda de rock The Beatles, fue asesinado el 8 de diciembre de 1980, en Nueva York, por Mark David Chapman.

Aquí hay un vistazo a la vida del hombre que fue condenado por el asesinato del icónico John Lennon.

Fecha de nacimiento: 10 de mayo de 1955

Lugar de nacimiento: Fort Worth, Texas

Nombre al nacer: Mark David Chapman

Padre: David Chapman, ex sargento de la Fuerza Aérea de EE.UU.

Madre: Diane Chapman, enfermera

Esposa: Gloria (Abe) Chapman (junio de 1979-presente)

Educación: Asistió a DeKalb Junior College y Covenant College

Otros hechos

Como se documenta en la prensa, Chapman es conocido por una devoción obsesiva a El guardián entre el centeno, la novela de JD Salinger sobre la alienación adolescente.

Sufrió de depresión y fue diagnosticado como un esquizofrénico paranoico por el Dr. Bernard Diamond, un psiquiatra de la defensa.

Comenzó a consumir drogas y faltó a la escuela en su primer año en la escuela secundaria. Este comportamiento terminó cuando cumplió 16 años y se convirtió en un cristiano renacido, como se documenta en el libro Let Me Take You Down: Inside the Mind of Mark David Chapman, the Man Who Killed John Lennon, de Jack Jones.

Cronología

1971-1975 – Trabaja de forma intermitente como consejero de la YMCA.

1977 – Compra un boleto de ida y vuela a Hawai. Intenta suicidarse por intoxicación por monóxido de carbono. Una vez recuperado, Chapman acepta un trabajo en el hospital donde recibió tratamiento.

1978 – Se embarca en un viaje alrededor del mundo.

1979 – Se casa con Gloria Abe, la agente de viajes que lo ayudó a planificar su viaje alrededor del mundo. Chapman luego deja su trabajo en el hospital y toma un trabajo como guardia de seguridad.

1980 – Lee un libro sobre Lennon y se enfurece porque el músico tiene tanto dinero.

23 de octubre de 1980 – Renuncia a su trabajo como guardia de seguridad y firma como «John Lennon».

27 de octubre de 1980 – Compra un revólver calibre 38

30 de octubre de 1980 – Vuela a Nueva York. No puede comprar balas, por lo que vuela a Atlanta para adquirirlas y luego regresa a Nueva York. Su esposa lo convence de regresar a su hogar en Hawai.

6 de diciembre de 1980 – Regresa a Nueva York.

8 de diciembre de 1980 – Pasa todo el día fuera del Dakota, el edificio de apartamentos de Central Park West en Manhattan donde viven Lennon y su familia. Conoce al hijo de 5 años de Lennon, Sean, con su niñera y le da la mano.

Posteriormente, se encuentra con Lennon y su esposa, Yoko Ono, cuando salen de su apartamento. Lennon firma una copia de su álbum Double Fantasy, recientemente lanzado, para Chapman. Chapman permanece fuera del Dakota hasta que Lennon y Ono regresan a casa.

El hombre le dispara a Lennon por la espalda cuatro veces con un revólver calibre 38. Chapman no intenta huir; es desarmado por el portero. Cuando llega la policía, Chapman está leyendo El guardián entre el centeno, de Salinger. Lennon es declarado muerto en el Hospital Roosevelt.

9 de diciembre de 1980 – Chapman es procesado por cargos de asesinato en segundo grado. Después de la lectura de cargos, lo llevan al Hospital Bellevue para una evaluación psiquiátrica y lo ponen bajo vigilancia ante un posible intento de suicidio.

22 de junio de 1981 – La defensa legal de Chapman se prepara para argumentar una defensa por demencia, pero Chapman se declara culpable y afirma que recibió un mensaje de Dios que le dijo que lo hiciera.

24 de agosto de 1981 – El juez Dennis Edwards sentencia a Chapman a 20 años de prisión perpetua y recomienda que se someta a tratamiento psiquiátrico. Justo antes de la sentencia, Chapman lee un pasaje de El guardián entre el centeno.

En 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018 y 2020 le es denegado el beneficio de libertad condicional.