BE, el último álbum de estudio de la banda coreana BTS, logró posicionarse como número 1 del ránking Billboard 200, siendo el quinto disco de la agrupación de K-Pop en conseguir este logro, ya que antes solo lo había hecho la legendaria banda británica The Beatles.

De acuerdo a Billboard, BTS se convirtió además en el primer grupo que consigue tener dos álbumes número 1 en un mismo año, ya que en marzo pasado Map Of The Soul: 7, también llegó al primer lugar.

Antes de BE y Map Of The Soul:7, los surcoreanos habían llegado al número 1 del Billboard 200 con Map of The Soul: Persona (abril 2019), Love Yourself: Answer (septiembre 2018) y Love Yourself: Tear (junio 2018).

¿Los nuevos Beatles?

Antes de los surcoreanos, el único grupo que consiguió más rápidamente posicionar cinco álbumes número 1 en el Billboard 200 fueron los británicos The Beatles, quienes en menos de dos años lograron que Yesterday and Today (1966), Revolver (1966), Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967), Magical Mystery Tour (1967) y The Beatles (1968), alcanzaran la cima del ránking.

Sin embargo, el fenómeno de BTS no para de ser comparado con los oriundos de Liverpool, tanto que incluso el propio Paul McCartney se refirió al tema.

“Para mí, es como ver a algunos niños pasar por lo que nosotros pasamos. BTS, los jóvenes coreanos, me gusta verlos. Creo que son buenos ¿sabes? No puedo cantar algunas de sus canciones, pero pero me gustan”, dijo McCartney en el podcast Smartless, según lo señalado por Indie Hoy.

Si bien la comparación ha sido recibida de buena manera por parte de la banda de K- Pop, para ellos lo más importante es seguir su propio camino y no ser catalogados como los “The Beatles del Siglo XXl”.

“Solo se unieron siete personas que les apasiona la música y la hacen juntos. Somos siete personas a las que nos gusta convivir en el escenario. Nosotros queremos ir con el nombre de BTS”, expresó Jin de acuerdo al sitio, Nación Rex.

Por su parte, Jimin afirmó que “yo quiero permanecer como BTS del Siglo XXl, esto me hace reflexionar y creo que deberíamos trabajar más duro como agrupación. De alguna manera, todo esto se ha convertido en una gran motivación para mí”.