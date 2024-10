Los secretos del camarín de Paul McCartney en el Monumental y la sorprendente anécdota que protagonizó en 2019

El show del músico de 82 años contempla un set de casi tres horas con clásicos de todo su repertorio y lo más probable, es que incluya la última canción de los Beatles, “Now and Then”, que se logró concretar gracias a la inteligencia artificial y que fue parte del concierto que realizó en Uruguay el pasado 1 de octubre.

Quedan pocos días para que se concrete la quinta visita del ex beatle Paul McCartney a Chile, a quién seguramente veremos pedaleando en alguna ciclovía del Gran Santiago. La cita se dará el próximo viernes 11 de octubre en el estadio Monumental en el marco de su gira Got Back y en la previa, ya comienzan a surgir algunos detalles.

El show del músico de 82 años contempla un set de casi tres horas con clásicos de todo su repertorio y lo más probable, es que incluya la última canción de los Beatles, “Now and Then”, que se logró concretar gracias a la inteligencia artificial y que fue parte del concierto que realizó en Uruguay el pasado 1 de octubre.

En entrevista con Trinidad Barros de CNN Chile Radio, Rafaella Fornazzari, Media Manager de DG Medios, reveló detalles de cómo será el camarín de Paul McCartney.

“A él le gustan mucho los camarines neutros. Es un camarín muy limpio, blanco, sencillo. En vez de flores, hay plantas porque no queremos flores cortadas. Entonces son plantas que estén vivas, que entreguen oxígeno. A él le gusta todo muy inglés, todo muy pulcro, muy limpio. Que su camarín tenga una buena conexión al escenario… y le gusta sí o sí ir a darse una vuelta antes al estadio, a ver cómo está el armado del escenario, el piso, que las sillas estén bien. A él le gusta, como buen Big Boss que es, fiscalizar todo antes, a controlar y que esté todo funcionando perfecto”.

Además, recalcó que los músicos de esta talla no dejan ni una sola miga de pan en camarines “porque todo eso puede ser después vendido en Internet…tú (me) vas a creer que hay una persona que está encargada de que todo lo que pisa Paul, después se limpia y no queda ni un rastro… todo lo que él bota, la botella de agua que él toca, el vaso que él toca, todo, absolutamente todo se pone en una bolsita y se lo llevan. ¿Qué pasa después con eso? Nadie sabe, quizás lo dejan en el hotel y no les importó, pero no queda ni un registro de Paul en el estadio”.

Además, Rafaella comentó que Paul viaja con su chef personal y que hay ciertos requisitos que deben cumplirse en sus shows por ejemplo, que no puede haber ningún producto de origen animal. “Él deja súper en claro eso, que no es solo para su equipo más cercano, no es solo para el equipo internacional, sino que todas las personas que van a estar trabajando ese día y los días previos en el estadio, todo el consumo es de origen vegetal. Enfatiza mucho en vegetales, en frutas. También él se preocupa mucho del tema del reciclaje, disminuye mucho el uso, por ejemplo, de botellas plásticas. Cuando se consume agua, nosotros priorizamos agua en lata o aguas en botellas de vidrio”.

Además, la entrevistada aprovechó de comentar que están con un gran concurso para conocer al músico: “…Aprovechamos de pasar el dato donde diez fanáticos o fanáticas tendrán la oportunidad de estar en la prueba de sonido de Paul McCartney, que se hace el mismo día del concierto, un par de horas antes y luego poder conocer al mismísimo Paul. En un meet and greet, sacarse una foto grupal con Paul McCartney”.

Y agregó que “Paul McCartney nunca en su vida ha vendido un meet and greet. Él vende las pruebas de sonido… (y) es una prueba de sonido súper especial, porque por lo general toca canciones que él no va a tocar en el set de esa noche”.

Junto a esto, aprovechó de recordar un pasaje de la visita anterior de Paul en Chile el 2019, cuando una de las ganadoras de esta experiencia se largó a llorar frente al músico y éste la consoló con un abrazo.

“Me acuerdo que uno de sus encargados de comunicaciones le dio un pequeño brief a los ganadores. Él dijo: por favor, no se pongan a llorar. Sé que esto es difícil, pero por favor, evitemos las lágrimas para que salgamos todos bonitos en la foto”…Pum, primera ganadora, llanto, lágrimas. Llegó Paul y le dijo, ¿a ti no te hicieron un brief, cierto? Y ella decía: perdón, perdón, es que no puedo evitar que me caiga la lágrima. (Paul le) decía, ¿si te doy un abrazo, se paran tus lágrimas?”

Las bases para participar en el concurso las encuentras en quieroconocerapaul.dgmedios.com. Los requisitos son sumar datos personales y subir un video de no más de 20 segundos, contándole a Paul porqué tú tienes que ser uno de los diez ganadores.