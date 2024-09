Tras la muerte de Chester Bennington: Linkin Park regresa a los escenarios con Emily Armstrong como nueva vocalista

Tras un largo receso, la banda de rock presentó a Emily Armstrong como su nueva vocalista y anunció su nuevo álbum, titulado From Zero, que estará disponible el próximo 15 de noviembre.

Linkin Park ha anunciado su esperado regreso a la escena musical después de un prolongado descanso tras la trágica muerte de su vocalista Chester Bennington el 20 de julio de 2017.

La banda de rock ha revelado que Emily Armstrong, de la banda Dead Sara, será la nueva cantante del grupo.

El jueves, durante un evento en vivo, la banda presentó a Armstrong y también anunció que Colin Brittain, conocido por su trabajo con G Flip, Illenium y One OK Rock, se unirá al grupo como nuevo baterista.

El regreso de Linkin Park incluye el lanzamiento de un nuevo sencillo titulado The Emptiness Machine, que marca el primer lanzamiento musical del grupo en siete años. Este tema es el adelanto de su próximo álbum, From Zero, que saldrá al mercado el 15 de noviembre.

La banda, ahora compuesta por los nuevos miembros junto a Mike Shinoda, Brad Delson, Phoenix y Joe Hahn, ofreció su primera actuación en vivo en Los Ángeles este jueves en un evento, transmitido en directo a través de su cuenta de YouTube, el cual estará disponible para su visualización hasta este viernes.