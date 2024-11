El desfachatado comentario que, con apenas 12 años, Lindsay Lohan le hizo al CEO de Disney: “Me debieron haber pagado el doble”

La actriz recordó en “Watch What Happens Live”, junto a Andy Cohen, un encuentro con Michael Eisner, exejecutivo de Disney durante la premiere de la exitosa película “Juego de Gemelas”. Eisner creyó que la preadolescente tenía una gemela en la vida real e incluso le preguntó si había asistido al evento.

Durante su aparición en el programa de entrevistas Watch What Happens Live with Andy Cohen, Lindsay Lohan reveló parte del curioso encuentro que, durante la avant-premiere de una de sus películas, tuvo con uno de los hombres más importantes de Disney en ese entonces.

Durante su participación en el programa, la actriz estadounidense respondió una serie de preguntas; entre las que se incluyó si alguna vez había audicionado para un personaje famoso y posteriormente no había conseguido quedarse con el papel.

“La verdad es que Juego de Gemelas fue la primera película para la que audicioné en la vida”, explicó; para luego añadir que, desde entonces, no ha debido llevar a cabo audiciones para sus demás apariciones en la pantalla grande.

Juego de Gemelas es una película familiar de 1998, dirigida por Nancy Meyers y protagonizada por Dennis Quaid, Natasha Richardson y la misma Lindsay Lohan en su debut cinematográfico. Este remake del clásico de Disney de 1961 está basado en la novela infantil alemana Das doppelte Lottchen, de Erich Kästner.

La historia sigue a unas gemelas separadas al nacer que, al reencontrarse por casualidad, planean reunir a sus padres divorciados.

A lo largo de la película, Lohan interpretó a dos personajes: las hermanas gemelas Hallie y Annie, gracias al uso de efectos visuales.

Traducción de la conversación entre Lindsay Lohan y Seth Cohem

—¿Es verdad que, durante la premiere de esa película, un ejecutivo de Disney te preguntó si también había asistido tu hermana al evento?

—Sí. Michael Eisner.

—¡¿Michael Eisner te preguntó eso?!

—¡Sí! ‘¿Dónde está tu gemela?’ Y yo estaba tan chica que ni siquiera sé cómo se me pasó por la cabeza el comentario, pero nunca olvidaré haberle respondido: ‘Bueno, debieron haberme pagado el doble, porque no tengo gemela’.

Otro de los roles más icónicos de la intérprete, que hoy tiene 38 años, y llevado a cabo bajo la producción de Disney, fue Un viernes de locos, junto a Jamie Lee Curtis (2003), junto a quien actualmente trabaja en la segunda parte.