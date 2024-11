Disney revela el primer vistazo del live action de “Lilo y Stitch”: Revisa aquí qué personaje aparece en el adelanto

Durante esta tarde Disney publicó el primer vistazo del live action de Lilo y Stitch. En el, se puede ver a uno de sus protagonistas en medio de lo que sería una escena de la película.

La imagen fue revelada al público durante la realización de D23 Brasil, un evento donde el grande de la animación mostró adelantos de sus futuros proyectos, mismos que también compartieron a través de las redes sociales de la empresa.

En esta ocasión, los nuevos pósteres promocionales de Moana 2, el más reciente tráiler de Mufasa: El rey león y la confirmación de la sexta parte de La era del hielo, fueron los protagonistas de la jornada, junto a la nueva fotografía de Lilo y Stitch.

Sin embargo, no es la primera vez que los fanáticos ven un adelanto del live action, pues Disney confirmó la realización de la cinta con un clip del extraterrestre azul, también conocido como Experimento 626.

En esta ocasión, es Stitch quien se ha robado las miradas de los fanáticos de la cinta, pues es este particular personaje quien aparece en el reciente avance.

De momento, se conoce a parte del elenco que conformará el live action, entre los que destaca la voz original del Experimento 626, Chris Sanders, así como Maia Kealoha, niña hawaiana que se suma al cast como Lilo.

El tráiler oficial de la película todavía no ha sido liberado. Sin embargo, Disney ya confirmó que llegará a la pantalla grande el 23 de mayo de 2025 en el caso de Estados Unidos.

Para el resto del mundo, aún se debe confirmar la fecha en que el live action hará su debut.

cute and fluffy 🥹#LiloAndStitch arrives only in theaters May 23, 2025! pic.twitter.com/u7Jxx6Nrzl

— Walt Disney Studios (@DisneyStudios) November 8, 2024