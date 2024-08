“Lilo y Stich” regresa como live action: Estos son todos los detalles que se conocen de la película

Ya era un hecho de que Disney preparaba un live action de Lilo y Stitch,pero, no fue hasta ayer que anunciaron cuándo se estrenará la película.

Durante este fin de semana, el grande de la animación realiza D23, un evento en el que abordan sus próximos proyectos y en el que dieron la noticia sobre la cinta con uno donde se puede ver al extraterrestre azul.

El live action estará basado en la película que fue estrenada en 2002, que sigue la amistad entre una niña hawaiana y un alienígena conocido como Experimento 626, el que finge ser el perro de la pequeña.

Junto a la música de Elvis Presley, la cinta fue exitosa cuando hizo su debut, pues logró recaudar el triple del presupuesto invertido en su realización: más de US$ 273 millones.

En esta ocasión, se podrá ver en la pantalla grande a Maia Kealoha, la niña que interpretará a Lilo, mientras que Chris Sanders, la voz original de Stitch, regresa para el live action.

Otros actores que se suman al elenco son Sydney Agudong como Nani, la hermana mayor de Lilo, además de Courtney B. Vanc, quien dará vida a Cobra Bubles.

En cuanto a la dirección, estará a cargo de Dean Fleischer Camp, quien ya ha trabajado en proyectos de animación como Marcel, el caracol con zapatos, filme nominado a los Premios Óscar.

Aunque no hay una fecha en específico, ya se sabe que la película hará su debut en cines durante las vacaciones de invierno del 2025.

Experiment 626 has entered the chat! The live-action #LiloAndStitch is coming only to theaters in Summer 2025!pic.twitter.com/2fhRGW7GC5

— Disney (@Disney) August 10, 2024