Liam Gallagher se lanza contra “SNL” por parodiar la reunión de Oasis: “¿Se supone que son comediantes?”

Liam Gallagher expresó públicamente su descontento por un segmento en el que el programa Saturday Night Live (SNL) se burló de los altibajos que ha caracterizado la relación entre él y su hermano mayor, Noel.

La parodia en cuestión mostró al par de músicos siendo invitados a un programa de televisión para hablar sobre la gira de reunión de Oasis. Sin embargo, cuestionó su realización, dado la histórica rivalidad entre ambos hermanos.

Durante el sketch estadounidense, el conductor Colin Jost intentó indagar sobre la capacidad de los Gallagher para mantener la paz de aquí al 4 de julio de 2025, cuando den inicio a su próximo tour en Cardiff, Reino Unido.

“Y ahora, lo que todo el mundo se ha estado preguntando: ¿Van a mantener su buena onda el próximo año, cuando empiece su gira de reunión?”, preguntó el presentador Colin Jost.

“Yo voy a seguir siendo buena onda si él también lo es”, respondió James Austin Johnson, en el papel de Noel, con un marcado acento inglés. Ambos actores lucían los distintivos cortavientos y lentes de sol que, históricamente, han caracterizado el look de los hermanos.

“Yo estoy siendo buena onda. Muy buena onda. Mucho mejor onda que tú”, dijo de vuelta Sarah Sherman como Liam. “Ya basta”, la detuvo Johnson.

“Genial… Entonces, eso es un no”, concluyó el conductor.

La parodia televisada, parte del segmento Weekend Update del programa, continuó mostrando al par de músicos discutiendo sus diferencias sobre temas triviales. Y finalmente, solo hallando puntos en común en temáticas como su aprecio por caricaturas como Bob Esponja.

Pese a su tono humorístico, el sketch no fue bien recibido por el menor de los Gallagher.

Cuando un fan le preguntó a Liam en la plataforma X (anteriormente Twitter) qué le había parecido la imitación llevada a cabo en SNL, el músico respondió sin rodeos: “Insoportable”.

En esa misma línea, continuó comentando la actuación con su habitual ironía. Otro usuario que le preguntó si la intención del programa era hacer reír, y él respondió sarcásticamente: “¿Se supone que son comediantes?”.

