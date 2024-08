Cómo los altercados públicos de los Gallagher marcaron a Oasis desde su debut hasta su separación en 2009

Conocidos tanto por su arte como por su tumultuosa relación, los hermanos Noel y Liam Gallagher convirtieron a Oasis en un ícono del rock británico, pero también en un sinónimo de conflictos internos altamente publicitados en la industria musical.

Es oficial: a 15 años de su quiebre, Oasis anunció este 27 de agosto su retorno a los escenarios con un esperada tour de reencuentro.

OASIS LIVE ’25 contemplará conciertos en Reino Unido e Irlanda durante julio y agosto, con planes para expandir la gira a otros continentes a fines de 2025.

Pero la historia de una de las bandas más icónicas del rock británico no solo está marcada por su éxito en la industria musical, sino también por la profunda —y muy pública— enemistad con idas y venidas entre sus miembros fundadores: los hermanos Liam y Noel Gallagher.

1994: Noel abandona temporalmente la banda después de que Liam le lanzara un pandero

Tres años después de su formación en Manchester, Reino Unido y tras el lanzamiento de su exitoso álbum debut Definitely Maybe, Oasis intentó conquistar el mercado estadounidense. La banda inició con una gira en Los Ángeles, en el club nocturno Whisky a Go Go, pero el concierto se convirtió en un desastre.

Entre caos y desorganización, Liam golpeó a Noel con un pandero y este último abandonó el escenario antes de que terminara el espectáculo.

En 2006, Noel recordó el incidente: “Todo el mundo, menos yo, estaba drogado con metanfetamina. Alguien se pegó en la cara con una silla, hubo una pelea enorme, la prensa nos llamó ‘pandilla de drogadictos’ y yo agarré el auto de la gira, mi pasaporte y me fui a tomar por culo a San Francisco”.

Durante este tiempo, fue contactado por representantes de su discográfica, Creation, quienes intentaron persuadirlo para que regresara. Noel, aún molesto por lo sucedido, se trasladó a Las Vegas, donde se alojó en el hotel Luxor y escribió la canción Talk Tonight en dos o tres días.

“El verso Sitting on my own, chewing on a bone habla de inhalar cocaína a miles de kilómetros de casa. Liam la odia hasta el día de hoy“, añadió.

1995: Se filtra el audio de la polémica entrevista Wibbling Rivalry

La reputación de los Gallagher, ya conocidos en la industria por sus constantes desacuerdos públicos, se consolidó con el lanzamiento del single pirata Wibbling Rivalry.

Bajo el nombre de Oas*s, la publicación no oficial conformó la grabación de audio de una entrevista realizada por John Harris, de NME, a los hermanos británicos en 1994. Antes del lanzamiento de su disco debut.

En un punto, Noel reprende a Liam por confundir sus comportamientos destructivos con el verdadero espíritu musical. “Crees que el rock ‘n’ roll es que te echen de un ferry, y no es así”, mencionó, haciendo referencia a un incidente en Ámsterdam en el que a su hermano, efectivamente, lo habrían expulsado de un ferry.

La grabación, de 14 minutos de duración, acabó llegando al puesto 52° de la lista de singles del Reino Unido. Sigue siendo la entrevista que más alto ha llegado en las listas.

1996: Liam se ausenta del MTV Unplugged de Oasis a última hora y deja a Noel a cargo de las voces

En 1996, Oasis alcanzó su punto máximo de fama global, impulsado por el éxito de su álbum (What’s the Story) Morning Glory?, que se convirtió en uno de los álbumes más vendidos del Reino Unido. En Estados Unidos, Wonderwall llegó al Billboard Hot 100, y la banda interpretó Champagne Supernova en los MTV Video Music Awards.

La banda tenía programado grabar un episodio de MTV Unplugged en Londres. En el set, Liam dio un paso al lado y dejó a Noel a cargo de las voces.

“El día de la presentación, (Liam) no se había aparecido y corrían rumores de que había estado fuera bebiendo un par de días… y nadie sabía dónde estaba. Aproximadamente una hora antes de que empezáramos, apareció, absolutamente cagado. Dijimos: ‘Bueno, mira, veamos si puedes cantar un par de canciones’, y fue jodidamente espantoso“, recordó Noel en 2020.

La producción insistió en que el episodio debía ser grabado y posteriormente, se decidiría si saldría al aire o no. Noel afirmó que, “cuando dijeron: ‘Señoras y señores, Oasis’, salimos y Liam no estaba. Me dijo: ‘No lo voy a hacer’. Me quedé de: ‘¡Muchas gracias!”.

Oasis interpretó un set-list total de 12 canciones sin Liam; quien, según Noel, lo abucheó durante toda la actuación, mientras bebía alcohol y fumaba.

1998: Las rencillas de los hermanos Gallagher quedan inmortalizadas en Celebrity Deathmatch

En 1998, las famosas peleas entre los hermanos Gallagher alcanzaron un nuevo nivel de notoriedad. Fueron parte de un episodio de Celebrity Deathmatch, de MTV.

El programa en cuestión, emitido entre 1998 y 2007, trataba de caricaturas moldeadas en plasticina que representaban satíricamente a diversas celebridades; las cuales se enfrentaban en combates a muerte.

En el episodio, los personajes de Liam y Noel, representados como versiones caricaturescas de sí mismos, se enfrentan en una brutal batalla.

En tanto, los detalles físicos que los distinguen son claros: Liam es identificado por su característica uniceja, que eventualmente Noel le arranca durante la pelea.

2000: Noel abandona gira europea de Oasis tras un fuerte desencuentro con Liam

En el año 2000, durante una gira de Oasis en Barcelona, las tensiones entre los Gallagher llegaron a un punto crítico cuando Liam cuestionó la legitimidad de Anais, la hija de Noel, según reportó posteriormente The Guardian.

La banda había cancelado un concierto debido a una lesión en el brazo de su baterista, Alan White, y durante un tiempo de inactividad, Liam —aparentemente, bajo la influencia del alcohol— hizo comentarios que cruzaron la línea de las habituales bromas fraternales.

La reacción de Noel habría sido inmediata. En un arranque de ira, golpeó a Liam, partiéndole el labio, para posteriormente abandonar la gira. El mayor de los hermanos habló primera vez sobre el incidente en 2005, durante una entrevista con Q Magazine.

“Nunca lo he perdonado, porque nunca se ha disculpado. Es mi hermano. Espero que esté leyendo esto y se dé cuenta. Es mi hermano, pero va a mantenerse a distancia hasta que se disculpe por lo que hizo”, manifestó por aquel entonces.

2005: Noel admite, públicamente, saber “cómo manipular a Liam”

En 2005, la relación entre ambos, aunque seguían grabando discos y haciendo giras con Oasis, se mantenía marcada por profundas tensiones.

Así quedó al descubierto en una entrevista en la que Noel reveló al medio Spin una extraña dinámica en su relación con Liam.

Admitió que había comenzado a recurrir a la manipulación psicológica para controlar a su hermano menor sin necesidad de recurrir a las habituales peleas físicas. “He aprendido que, en lugar de discutir con él y terminar peleando, trabajo en su psicología y ahora está completamente asustado de mí”.

Asimismo, dijo haber desarrollado la capacidad de “leer” a su hermano mayor y manipularlo para que tomara decisiones que él creía propias. “Puedo leerlo y puedo jugar con él, joder, como si fuera un juego arcade un poco en desuso”, agregó.

En 2016, Noel reveló que la banda convenció a Liam de que su pieza estaba embrujada. “Cuando se levantaba por la mañana e iba a desayunar, alguien entraba y ponía los cuadros del revés, o movía una lámpara al lado de su cama al otro lado de la habitación”.

2009: Oasis se separa de manera definitiva

Tras casi dos décadas de trayectoria musical, Oasis se separó de manera oficial el 28 de agosto de 2009. Por aquellas fechas, el grupo finalizaba una extensa gira mundial, de la cual solo le restaban dos conciertos.

La banda estaba lista para encabezar el festival Rock en Seine, de París. Por aquel entonces, la relación entre los Gallagher se había deteriorado tanto, que incluso fue reportado que viajaban por separado cuando se iban de tour.

La semana anterior al altercado, Oasis se había retirado abruptamente de su segunda presentación como cabeza de cartel en el V Festival, argumentando que Liam sufría laringitis.

“Creo que si hubiera llegado al final de esa gira y hubiera tenido seis meses libres, lo hubiese olvidado y hubiese seguido adelante. Pero la gota que colmó el vaso fue la noche en París y lo que pasó ahí fue una pelea. No hay ninguna oscuridad oculta”, dijo Noel al medio Esquire en 2015.

Antes de la hora prevista para el set de la banda en Francia, uno de los organizadores del festival anunció a la multitud que Liam y su hermano habían “tenido una pelea entre bastidores” y “no tocarían aquella noche y cancelarían el resto de su gira europea”.

La noticia fue confirmada más tarde.

“Es con cierta tristeza y gran alivio tengo que contarles que he decidido irme de Oasis esta noche”, escribió aquel día Noel en un breve comunicado publicado en el MySpace de la banda. “La gente escribirá y dirá lo que quiera, pero simplemente no podía seguir trabajando con Liam ni un día más“.