Lenny Kravitz admite que se ha mantenido célibe casi una década por razones “espirituales”

Y pese a que el artista afirmó que le encantaría tener una relación amorosa en la actualidad, cree que le costaría. "Me he vuelto muy rígido en mis costumbres, en mi forma de vivir", explicó en una entrevista reciente.

En una entrevista publicada recientemente con The Guardian, Kravitz ahondó en cómo descubrió que su padre tenía una aventura amorosa aún estado casado, historia que relata en sus memorias de 2020.

Su progenitor, en tanto, le dijo que él también acabaría engañando a su esposa. “Tuvo razón. Después de casarme (con la actriz Lisa Bonet), me transformé en algo parecido a él”, dijo el artista al medio inglés. “Me estaba convirtiendo en un mujeriego”.

El cantante y guitarrista ganador de un GRAMMY, que acabó divorciándose en 1993, ahondó en cómo se sentía en aquella época de su vida. “No me gustaba. No quería ser ese tipo”, expresó. “Así que tuve que afrontarlo y me llevó años”.

Explicando que aquello conllevó “asumir responsabilidades”, dijo que tuvo que desarrollar “disciplina” y no dejar que sus “propios deseos se apoderaran” de él.

Kravitz ya había mencionado en entrevistas anteriores su decisión de permanecer célibe. “Al final, eso me va a ayudar a encontrar a la persona adecuada”, dijo a CBS Sunday Morning en 2008. “No voy a flaquear en eso. Es una promesa que hice a Dios hace tres años”, añadió en aquel tiempo.

Y en esa misma línea, ahora admitió que no ha tenido una relación seria en nueve años.

“¿Hablabas en serio cuando dijiste hace un tiempo que querías ser célibe hasta encontrar a la mujer adecuada?”, le preguntó el periodista de The Guardian. “Sí. Es algo espiritual”, respondió él, añadiendo que le encantaría tener una relación en estos momentos, pero cree que le costaría. “Me he vuelto muy rígido en mis costumbres, en mi forma de vivir“.

En el pasado, el artista ha sido vinculado amorosamente con estrellas como Nicole Kidman, Adriana Lima y Kylie Minogue.