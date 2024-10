Las estatuas de los personajes de Romané que decorarán el renovado Museo Municipal de Mejillones

Los bustos que homenajean a los personajes de la teleserie de TVN permanecerán en el recientemente restaurado centro cultural de la Región de Antofagasta.

Una inversión de más de $4 mil millones permitió la restauración del Museo Municipal de Mejillones “Raúl Mavrakis Morales“. La inauguración del renovado centro cultural contó con la participación del Presidente Gabriel Boric durante su gira a la Región de Antofagasta.

El proyecto contó con financiamiento del Gobierno Regional de Antofagasta y se enmarca en el Programa Puesta en Valor del Patrimonio de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, que apunta a proteger y poner en valor bienes patrimoniales declarados como Monumento Nacional.

Al respecto, la subsecretaria de Desarrollo Regional, Francisca Perales, aseguró que “estamos muy felices y orgullosos por la inauguración de este museo. Para nosotros es fundamental ejecutar estos proyectos para recuperar la historia de las comunas, y en este caso, que miles de personas puedan venir a Mejillones y ver su riqueza social, cultural y patrimonial”.

“Este museo no solamente es un lugar de exposición, también es un espacio para que la comunidad se encuentre y comparta, algo que queremos fortalecer a lo largo de todo Chile”, destacó Perales.

La inversión permitió la recuperación de la infraestructura del edificio y también la construcción de salas de exhibición, un taller de investigación y restauración, áreas administrativas, una cafetería y una pieza central para ser ocupada como espacio cultural.

Las estatuas de los personajes de Romané en el Museo Municipal de Mejillones

Uno de los elementos llamativos que tendrá el renovado museo son las estatuas que homenajean a dos personajes muy recordados de la teleserie de TVN, Romané: Rafael Domínguez y Raúl Escudero.

En la base de los bustos, se detalla que ambas piezas fueron creadas en el año 2000, en pleno apogeo mediático de la producción nacional. Desde entonces, habían estado en el museo y hoy, tras su restauración, serán unas de las piezas emblemáticas.

La presencia de las estatuas incluso fue comentada por el Presidente Boric durante su intervención.

“Entiendo y me estaban contando -porque yo no veia telenovelas cuando chico- pero me decían que acá se hizo Romané. Y que eso hizo bien famosa a la zona. Me dicen que hay un busto de utilería de Rafael Domínguez. Yo no lo conozco, ahí me perdí algo, pero sospecho por las risas que todos lo conocen“, sentenció el mandatario.