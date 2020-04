VIDEO RELACIONADO – La campaña de Cartoon Network por el COVID-19 (00:22)

Como gran parte de las industrias, la de los videojuegos ha sufrido con el arribo del nuevo coronavirus, alterando proceso creativos de desarrollo y por supuesto retrasando lanzamientos de nuevos títulos. Sin embargo, desde Sony llegó una buena noticia este lunes.

Desde la casa madre de PlayStation, anunciaron la fecha, al parecer definitiva, de estreno de uno de los juegos más esperados del año: The Last of Us: Part II.

La secuela de la historia desarrollada por Naughty Dog ha sufrido diversos retrasos, siendo el último a principio de mes, cuando la compañía anunció que “el lanzamiento de The Last of Us Part II ha sido pospuesto. Estamos seguros que esta noticia es tan decepcionante para ustedes como para nosotros”.

Esto, debido a las complicaciones generadas a raíz del SARS-CoV-2, según explicaron en un tuit.

Sin embargo, ahora Sony entregó nueva información, en la que asegura que la historia de Ellie y Joel estará disponible el 19 de junio de este año.

“Pese a las disrupciones en nuestros estilos de trabajo, queremos entregar una actualización a los jugadores de PlayStation que están ansiosos de saber cuando llegaran las nuevas exclusivas de la PS4″, explicó Hermen Hulst, la cabeza de PlayStation Worldwide Studios, en el sitio oficial de la compañía.

Es en ese contexto que informó que “mientras estamos viendo que se va facilitando el panorama de distribución global, estoy feliz de anunciar que The Last of Us: Part II llegará el 19 de junio y Ghost of Tsushima le seguirá el 17 de julio“.

“Quiero personalmente felicitar a los equipos de Naughty Dog y Sucker Punch Productions en sus logros, como sabemos no es fácil llegar a la línea de meta bajo estas condiciones. Ambos equipos trabajaron duro para entregar estas experiencias de clase mundial y no podemos esperar para ver qué opinan los jugadores cuando sea lanzados en unos pocos meses”, concluyó.

Este anuncio se hace a días de que se filtraran escenas del juego en YouTube, lo que no ha sido confirmado ni negado por los desarrolladores.

AN (ANGRY?) EMPLOYEE IS LEAKING LAST OF US 2 ON YOUTUBE AGAIN LOOL what the HELL is going on pic.twitter.com/t1JeTFjcWl — ✨ Storm Yorha ✨ (@StormYorha) April 26, 2020

Material que fue criticado por algunos usuarios ya que no parecía acabado, por lo que se especula se trata de partes en desarrollo.

Desde el estudio tras la saga Uncharted, eso sí, señalaron que “no importa lo que veamos o escuchemos, la experiencia final valdrá la pena”.