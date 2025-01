La feroz crítica de Rafael Gumucio: “Cada vez la gente que tiene menos humor está más alto en la esfera social”

‘Los Parientes Pobres’, la última novela del escritor y académico chileno Rafael Gumucio, se centra en las conversaciones estilo WhatsApp de once hermanos que tienen que ponerse de acuerdo frente a una situación delirante: su padre en un asilo de ancianos comienza a tener una relación con su hermana.

En el podcast CNN Magazine, Rafael Gumucio habló de su última novela ‘Los Parientes Pobres’, del rol del humor en la sociedad actual y su reflexión a diez años del atentado contra la revista francesa Charlie Hebdo.

‘Los Parientes Pobres’, la última novela del escritor y académico chileno Rafael Gumucio, se centra en las conversaciones estilo WhatsApp de once hermanos que tienen que ponerse de acuerdo frente a una situación delirante: su padre en un asilo de ancianos comienza a tener una relación con su hermana.

Gumucio explica que a partir de la familia se pueden abordar todos los temas literarios: el abandono, los duelos, las traiciones, y también volver a una cierta tradición de la narrativa chilena.

“La novela de José Donoso, la de Blest Gana o la de Edwards Bello (…) hablan de esta idea de la casa de campo, de la casa familiar. Y yo quise reírme de eso, porque eso ya no existe”, explica el escritor.

Gumucio, también director del Instituto de Estudios Humorísticos UDP, aborda cómo han ido cambiando las dinámicas del humor. “Cada vez la gente que tiene menos humor está más alto en la esfera social. Sobre todo, se dedican a censurar, que es lo que hacen los que no tienen humor”, dice el escritor.

Sin embargo, considera que en los grandes espacios de poder aún no se da esa situación: “Nadie podría decir que Donald Trump no tiene humor, si es un personaje cómico, ni Javier Milei, también es un personaje cómico”. Y agrega: “la falta de humor es también parecida a la falta de inteligencia. La falta de humor es una forma de imbecilidad. Es como no entender la mitad de las cosas”.

Sobre el atentado terrorista a la revista satírica francesa Charlie Hebdo, que este enero cumple 10 años y que costó la vida de 12 personas, Gumucio desclasifica: “Uno de los que murió en el atentado era amigo de mi familia, pasé muchas veladas con él. No le conversé porque era niño, pero yo viví en ese ambiente”.

Gumucio cree que tal estilo de humor es “un ejercicio de tolerancia extrema, Charlie Hebdo hacía cosas que eran muy ofensivas y dolorosas, pero también el saber soportar ese dolor y el saber soportar esa ofensa es parte de lo que la democracia pide”.

