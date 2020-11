En sus tres décadas de trayectoria, Kylie Minogue ha seguido fiel a sus instintos para mover cada pieza en su carrera, sin necesidad de sumarse a nuevas tendencias y desarrollar con libertad distintas facetas artísticas, hasta incluso apostar por estilos ajenos a su perfil de estrella pop.

Luego de una exitosa incursión en terrenos del pop contemporáneo con la colección de piezas navideñas Kylie Christmas (2015) y su lado country, Golden (2018), la australiana encontró el formato ideal para poder dar alegría a sus fans cuando más lo necesitaban. La magia está en la larga tradición de la llamada “música disco”.

Lee también: Mira cómo Dua Lipa y Angèle se toman las calles de Londres en “Fever”

“Definitivamente quería ser Olivia Newton-John, o Agnetha de Abba, o Donna Summer”, sintetizó la artista en una entrevista para NPR para explicar el sonido de Disco, su regreso triunfal a las melodías bailables con una colección de canciones que, en otros tiempos, se habrían convertido en las predilectas de los DJs del mundo.

Grabando parte del álbum en su propia casa, avanzando en la producción hasta altas horas de la noche, la también actriz dio forma a un puñado de temas en el que lo esencial es el amor y la esperanza que surge en la unión de personas desconocidas que disfrutan de una noche sobre la pista de baile, usando las herramientas tradicionales del sonido de los ’70: palmas, guitarras y bajos funk y a la Chic, los filtros vocales que dan pie a coros luminosos e imposibles de borrar, arreglos de cuerda veloces, chasquidos y, por supuesto, sonidos robóticos.

No es casualidad que Kylie haya abrazado el espíritu de las discotecas para este particular momento que se vive en el mundo, no solo por la pandemia, sino también en términos sociales.

Lee también: Su mejor trabajo en dos décadas: Así suena “10 Songs”, el regreso discográfico de Travis

“Las discotecas surgieron como un sitio donde todo el mundo podía ser aceptado. En los inicios de la música disco estaban presentes muchas de las cosas de las que hablamos hoy: inclusión, diversidad, libertad… Parte de la magia de ese lugar es que puedes ser quien tú quieras y mientras la música suene va a cambiar tu energía. Tal vez por eso las discotecas siguen existiendo, porque todavía no han inventado nada que se les parezca”, sostuvo en conversación con el diario español El País.

Sin embargo, muchos de los temas de Disco fueron creados antes de la crisis sanitaria, como es el caso del single Say Something. Al respecto, la artista señala que “cualquier canción forma parte el zeitgeist [el clima intelectual de una época], están por encima de nosotros. Nos enamoramos de ella cuando la escribimos, pero ha adquirido una vida propia, su propio viaje”.

Aunque reconoce que no puede olvidar 100% la importancia de que sus nuevas canciones escalen en las listas de éxitos, su trayectoria demuestra que sus intenciones sobresalen de las ambiciones comerciales.

Lee también: El Mix: Kylie Minogue y System of a Down regresan con nuevas canciones

“Tampoco puedo decir que no piense en ello, por supuesto que quieres que tu canción quede en un buen puesto. Pero no quiero dejarme llevar ni desanimarme. Quiero seguir creyendo en mis canciones, que sean parte de la historia de la gente. No sé cómo se aplica eso a una lista de éxitos, son muy diferentes para mí ahora”, aseguró al medio español.

Curiosamente, Disco ya se instala como uno de los trabajos mejor logrados de este 2020, en una lista donde comparte espacios con otras artistas que encontraron en el pop bailable de los ’70 y ’80 el estímulo para nuevos himnos dance en tiempos de incertidumbre, como Róisín Murphy (Róisín Machine), Lady Gaga (Chromatica), Jessie Ware (What’s Your Pleasure?) y Dua Lipa (Future Nostalgia).