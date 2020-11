Las novedades en el mundo de la música no paran. Luego de un mes particularmente activo, muchos artistas se ponen al día con una serie de singles y discos que se lanzan por estos días, para dejar establecida su marca en este curioso 2020.

Entre las sorpresas de esta jornada están las dos nuevas canciones que lanzaron los rockeros System of a Down, la publicación de Aburrido, el tema que une por primera vez a Quilapayún, Inti-Illimani Histórico y el trapero Pablo Chill-E, el discotequero nuevo disco de Kylie Minogue, entre otros estrenos.

Discos

Kylie Minogue – Disco

Sumándose a la curiosa fiebre disco que se ha vivido este año con nombres como Lady Gaga, Ròisìn Murphy y Dua Lipa, la australiana Kylie Minogue firma su regreso con un álbum que no merece segundas lecturas: Disco, en el que hace brillar la bola de espejos con una serie de piezas que homenajean lo mejor de la música que hizo encender las noches de los ’70. Claro, con una lectura moderna de paso.

Escucha el disco aquí

Wilco – Summerteeth (Deluxe Edition)

Aunque en su momento no tuvo la recepción esperada, especialmente tras el alabado Being There (1996), el tercer álbum de la banda de Jeff Tweedy se convirtió con el paso de los años en uno de los más queridos por su fanatizada, especialmente gracias a piezas inolvidables como A Shot In The Arm, Vía Chicago y la estremecedora How to Fight Loneliness. Como agregado para fans, la nueva edición deluxe incluye una serie de demos, tomas alternativas y una extenso concierto de la época.

Escucha el disco aquí

Dadalú – El Mapa de los Días

Las líricas directas y honestas de Dadalú están de vuelta con 10 nuevas canciones en las que vuelca sus inquietudes y criticas hacia una sociedad tan cuativadora como repugnante, sobre colchones de sintetizadores, beats y sonidos electrónicos. Entre sus pistas se incluye una colaboración con la rapera chilena Zita Zoe.

Escucha el disco aquí

Club de Carta Inglesa – Memoria

Letras inspiradas en amores y desamores, desilusiones y esperanzas son parte de las ideas que se entrecruzan en Memoria, la ópera prima de Club de Carta Inglesa, una de las bandas revelación del año y que, desde Concepción, ha sabido configurar un sonido que aporta nuevos colores al rock-pop nacional.

Escucha el disco aquí

La Plaza del Puma – El Valle de los Desilusionados

Ocho canciones son suficientes para definir la tercera entrega del proyecto comandado por Giancarlo Valdebenito y Felipe Bórquez, en el que a través de una cruza entre música popular latinoamericana con el hip-hop, reflexionan sobre el crítico momento que se vive en el mundo, y en especial, en Chile en el último tiempo.

Escucha el disco aquí

Triciclo Parlante – Paisaje

Los ex integrantes de Madvanna dan rienda suelta a sus influencias ligadas al pop, funk, soul y rock en el primer álbum de su nuevo proyecto. Junto a destacadas canciones como Luciérnagas y Luz y Aqua, en el disco colaboran músicos de Sondelvalle, Moral Distraída y Chumbekes.

Escucha el disco aquí

Singles

System of a Down

Sin previo aviso, la banda estadounidense de ascendencia armenia sorprendió a su fanatizada con sus primeras dos canciones en 15 años: Protect The Land y Genocidal Humanoidz, en las cuales buscan crear conciencia sobre la guerra que se va dando en sus patrias culturales. “La agresión e injusticia perpetradas contra el pueblo armenio en Artsaj y Armenia por Azerbaiyán y Turquía es una violación de los derechos humanos y un crimen de guerra”, señala en un comunicado la voz líder, Serj Tankian.

Escucha Protect The Land

Escucha Genocidal Humanoidz

Mira el video aquí

Rosario Alfonso

Tras irrumpir en la escena nacional con su debut Lo Primero (2018), la cantautora y artista visual reaparece con una nueva canción que mantiene el espíritu folk e indie de sus anteriores composiciones. Tranquila, tema que según comenta su creadora, “nace como una reflexión sobre el feminismo, desde el rechazo que te puede generar la reacción de otros, o la falta de empatía ante la injusticia”.

Escucha el tema aquí

Denise Rosenthal

La cantante y compositora Denise Rosenthal nos muestra su lado más romántico en el nuevo adelanto de su próximo disco: Dormir. “Trata de ese espacio que uno genera y construye con la persona que uno ama, de un refugio, hogar , protección. De alguna forma esta canción marca un punto de fuga de las otras, pero es porque el disco tendrá distintos mundos y colores, y eso ha sido un muy lindo resultado”, comenta la cantante al respecto sobre este single que cuenta además con un colorido video a cargo de la directora y fotógrafa Javiera Eyzaguirre.

Mira el video aquí

Maluma + The Weekend

Una colaboración que nadie se esperaba en estos días era la del músico canadiense The Weeknd con la estrella de reggaetón Maluma. Aunque se trata de un remix de Hawai, uno de los temas más exitosos del colombiano en este 2020, la gran sorpresa está en oír al autor de Starboy cantando en español.

Mira el video aquí

Pablo Chill-E, Inti-Illimani Histórico y Quilapayún

Un hito histórico en la música chilena llega este viernes con el esperado lanzamiento de Aburrido, tema que cruza generaciones al unir a dos de las agrupaciones ícono de la Nueva Canción Chilena con una de las figuras fundamentales del trap chileno. Eduardo Carrasco, uno de los fundadores de los Quila y autor del track junto a Fernando Julio, señala que en esta pieza se expresa “la sensación que tenemos todos los chilenos luego de pasar por este confinamiento terrible, de no poder verse, de sentir esa amenaza constante y de perder lo que era nuestra vida”.

Las Ligas Menores

La banda de rock indie argentina presentan su primera canción en más de un año, Hice Todo Mal, un corte de tintes melancólicos y que incluye un video realizado que recoge algunos momentos de la gira que realizaron por España el año 2019.

Mira el video aquí

Jirafa Ardiendo

Tras su regreso a los escenarios en el 2018, una de las bandas indie más inquietas de la música nacional se encuentra definiendo su segunda vida, que se reflejará en un que o álbum que planean lanzar en el próximo año. Un adelanto de este material es Luminoso Sendero, single inspirado en la relación del ser humano con la naturaleza, el entorno y otros seres vivos que habitan en ella.

Escucha el tema aquí

Kiddtetoon, Diego Smith y Ozuna

Las redes sociales hicieron posible que los jóvenes traperos Kiddtetoon y Diego Smith cumplieran uno de sus sueños: poder compartir en una canción con el compositor y cantante puertorriqueño Ozuna. El resultado es el remix de Illuminati, que viene acompañado de un llamativo video animado en el que cada artista se convierte en un personaje similar a los de la serie Gravity Falls.

Mira el video aquí

Gael

El compositor chileno Patricio Cáceres, bajo el alias de Gael, está mostrando a cuentagotas su próximo disco. Como una suerte de lado b de Algo Especial (tema junto a Cristóbal Briceño), este viernes compartió Misterio y Soledad, una pieza dramática inspirada en la separación de una pareja de muchos años.

Mira el video aqui

Luciano Pereyra

El exitoso cantante argentino presenta esta semana Eres Perfecta, un corte de atragante ritmó urbano y el romanticismo marca de la casa, un sentido que se potencia además con el video protagonizado por la modelo y actriz argentina Sofía “Jujuy” Jiménez. El tema será parte del nuevo álbum que planea publicar el próximo año.

Mira el video aqui

Nick O’Ryan

Con la colaboración del productor Max Donoso (guitarrista y violinista de Cami), el joven cantante Nick O’Ryan comparte hoy Infame, en el que se la juega con mezclar el reggaetón con sonidos cercanos al pop andino. “Habla de una persona que se dio cuenta de que su vida no es color de rosas, que sufrió burlas y juicios, que se aprovecharon de su inestabilidad y poca experiencia, y que debido a esto ya no sabe quién es real y trata a todos del mismo modo”, cuenta su autor.

Escucha el tema aquí