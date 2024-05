Las dos fotografías fueron ampliamente viralizadas a través de redes sociales y los usuarios no tardaron en catalogar a la cantante entre las mejores vestidas del año... hasta que se descubrió que no eran reales, pues ni siquiera estuvo presente en el evento. Ambas imágenes mostraban a Perry vestida con looks que encajaban en la temática de la Met Gala 2024: "El jardín del tiempo".