Juanicar presentó su faceta musical en Chile tras el éxito en el cine con “La sociedad de la nieve”

En conversación con CNN Magazine, el joven argentino compartió su experiencia en el cine y los desafíos de iniciar una carrera musical. Su arte, inspirado en el pop y la balada, ya está disponible en plataformas digitales.

El actor Juanicar, quien adquirió fama mundial gracias a su interpretación de Álvaro Mangino en la película nominada a los premios Óscar, visitó Chile en el marco de su debut como cantante.

En conversación con CNN Magazine, el argentino habló sobre su transición de la actuación a la música y el lanzamiento de su primer sencillo, que marca el inicio de su gira musical en Latinoamérica.

El actor, quien se destacó en la cinta que aborda la tragedia aérea de los Andes, explicó que el rodaje fue una experiencia intensa, describiéndola como “una vivencia hermosa” a pesar de la dificultad emocional y física que implicó.

“Uno puso el cuerpo, las emociones, la cabeza, todo (…) Nosotros vivimos la tragedia y la transitamos”, explicó en torno a su participación en el filme estrenado en 2023.

Esta visita a Chile, sin embargo, tuvo un propósito especial: presentar su tour PORÁI, cuyo título se repite en su primera canción estrenada como cantante; una balada inspirada en la música pop que ya ha logrado resonar en países como Perú, Ecuador, México y España.

Asimismo, confesó que incursionar en la música ha sido un reto inesperado. “No sabía que era tan complicado hacer un videoclip y todas las cosas legales que hay que hacer detrás sacar una canción. Pero bueno, es re lindo y también me metí al estudio muchísimo más tiempo. Conocí a muchísima gente, empecé a hacer música con artistas, que no ha salido todavía; feats. y cosas que la gente no sabe. Pero es muy loco y es muy lindo“, explicó.

Con solo tres temas publicados, Juanicar se prepara para continuar su gira, mientras sus canciones se encuentran disponibles en todas las plataformas digitales.