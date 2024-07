Jamie Foxx comparte nuevos detalles sobre la crisis de salud que lo dejó “ido durante 20 días”

El oscarizado actor fue hospitalizado en abril de 2023 por una crisis de salud mientras rodaba la película "Back in Action", de Netflix, en Atlanta.

(CNN) — Jamie Foxx aún no ha revelado públicamente cuál fue la causa tras su hospitalización el año pasado, pero ha compartido más detalles durante un encuentro captado en vídeo.

El oscarizado actor fue hospitalizado en abril de 2023 por una crisis de salud mientras rodaba la película Back in Action, de Netflix, en Atlanta.

En un vídeo publicado en TikTok esta semana, Foxx cuenta a un grupo de personas no identificadas que tuvo un “fuerte dolor de cabeza” el 11 de abril de 2023. Recuerda que le pidió a su amigo un Advil y luego “estuve fuera 20 días”.

“No recuerdo nada”, dice en el vídeo, grabado el 29 de junio en Phoenix.



Foxx continúa explicando en la grabación que le dijeron que su hermana y su hija le llevaron a un médico, que le puso una inyección de cortisona. Otro médico le dijo que algo “pasaba ahí arriba”, dijo Foxx señalándose la cabeza.

“No lo diré ante la cámara”, dijo en la grabación.

La estrella es conocida por ser reservada con su vida privada, y desapareció de los focos en aquel momento tras lo que su hija Corinne Foxx calificó entonces de “complicación médica” en las redes sociales.

En julio de 2023, la estrella de Ray explicó que decidió no revelar más información porque no quería que el público “lo viera así”.

“Quiero que me vean riendo, pasándolo bien, de fiesta, contando chistes, haciendo una película, un programa de televisión. No quería que me vieran con tubos saliendo de mí y tratando de averiguar si iba a salir adelante“, dijo en un vídeo publicado en Instagram en aquel momento, añadiendo que se sentía como si hubiera ido “al infierno y vuelto”.

Foxx compartió otra actualización de salud en sus redes sociales verificadas en agosto de 2023. “Están viendo a un hombre agradecido… por fin empiezo a sentirme yo mismo…”, escribió entonces. “Ha sido un viaje oscuro e inesperado… pero puedo ver la luz”.

Continuó diciendo que estaba “agradecido a todos los que tendieron la mano y enviaron buenos deseos y oraciones”.

Según IMDB, Back in Action se encuentra actualmente en fase de postproducción.