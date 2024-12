Jamie Foxx revela que sufrió un derrame cerebral que le provocó pérdida de memoria: “Hay 20 días que no recuerdo”

Tras una cirugía que evitó consecuencias fatales, el actor pasó por un arduo proceso de recuperación física y emocional.

(CNN) — El oscarizado actor Jamie Foxx se ha sincerado sobre la emergencia médica a la que se enfrentó el año pasado, revelando que sufrió una hemorragia cerebral que le provocó un posterior derrame.

La estrella de Hollywood detalló las luchas que tuvo con su salud el año pasado en un especial de Netflix publicado el martes titulado Jamie Foxx: What Had Happened Was.

“Es un misterio”, dijo. “Todavía no sabemos exactamente qué me pasó”.

Explicó: “El 11 de abril me dolía mucho la cabeza y le pedí a mi hijos una aspirina. Y enseguida me di cuenta de que, cuando tienes una urgencia médica, tus chicos no saben qué carajos hacer”, dijo.

“Antes de que pudiera conseguir la aspirina, me fui”, dijo. “Hay 20 días que tengo borrados de mi memoria”.

Foxx agradeció a su hermana, de la que dijo que medía “1.80 metros de puro amor”, que lo trasladara en auto por Atlanta para encontrar un hospital.

Acabaron en el Hospital Piedmont, donde un médico les dijo que Foxx tenía una hemorragia cerebral que había provocado un derrame cerebral y que moriría si no le operaban, según el actor.

Tras la operación, los médicos dijeron que Foxx podría recuperarse totalmente, pero “sería el peor año de su vida”, relató Foxx.

La estrella explicó que su familia lo mantuvo alejado del ojo público, porque estaba “tan mareado”, que su cabeza daba vueltas y a su hija le preocupaba que la gente lo convirtiera en un meme de Internet si veían su estado.

El 4 de mayo, recuerda que se despertó en una silla de ruedas y sin poder caminar, y reaccionó conmocionado cuando un amigo le dijo que había tenido un derrame cerebral.

“Jamie Foxx no tiene derrames cerebrales”, recuerdó haber respondido él..

Fue trasladado en avión a Chicago para someterse a rehabilitación, donde dice que le dijeron que abandonara su actitud “arrogante” si quería recuperarse por completo.

El actor fue hospitalizado en abril de 2023 tras sufrir una crisis de salud entonces no revelada mientras rodaba una película de Netflix en Atlanta.

En el momento de su hospitalización, su hija Corinne Foxx dijo en las redes sociales que su padre había sufrido una “complicación médica”. Sus demás allegados se mantuvieron en silencio sobre su estado, en consonancia con su apego a la privacidad.

En julio de 2023, Foxx publicó un vídeo de actualización en Instagram en el que abordaba las especulaciones sobre lo que le había llevado a la hospitalización, aunque no reveló detalles de lo sucedido.

“Sé que mucha gente estaba esperando o queriendo escuchar actualizaciones, pero para ser honesto con ustedes, simplemente no quería que me vieran así, hombre”, dijo en el video. “Quiero que me vean riéndome, pasándolo bien, de fiesta, contando chistes, trabajando en una película, en un programa de televisión. No quería que me vierais con tubos saliendo de mí y tratando de averiguar si iba a salir adelante”.

Foxx compartió otra actualización de salud en sus redes sociales verificadas en agosto de 2023.

“Están viendo a un hombre agradecido… por fin empiezo a sentirme yo mismo…”, escribió por aquel entonces. “Ha sido un viaje oscuro e inesperado… pero puedo ver la luz”.

Este pasado verano, en un vídeo compartido en TikTok, el actor de Ray contó a una multitud de simpatizantes que su problema comenzó con un “fuerte dolor de cabeza” y que luego estuvo “ido 20 días”. En ese vídeo, se le veía compartiendo que no “recordaba nada”.