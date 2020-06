VIDEO RELACIONADO – Madonna participó en protestas antirracismo en Londres (02:14)

Nuevamente la escritora J.K. Rowling, creadora de la popular saga de libros Harry Potter, generó una polémica en redes sociales al expresar su rechazo a que las mujeres trans son mujeres.

A través de su cuenta de Twitter, la británica de 54 años se refirió al titular de una columna llamada “Creando un mundo post COVID-19 para la gente que menstrúa”.

Lee también: Editor del NYT renunció tras polémica por columna que pedía enviar militares a enfrentar las protestas en EE.UU.

“‘La gente que menstrúa’. Estoy segura de que solía haber una palabra para esa gente. Que alguien me ayude. ¿’Wumben’? ¿’Wimpund’? ¿’Woomud’?”, escribió.

‘People who menstruate.’ I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud? Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate https://t.co/cVpZxG7gaA — J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020

La publicación recibió más de 27 mil respuestas, entre ellas, de quienes acusaron a la escritora de adherir al movimiento radical feminista excluyente trans TERF (siglas en inglés de Trans-Exclusionary Radical Feminist), que defiende el género de los seres humanos de acuerdo a sus órganos reproductivos biológicos.

De este modo, sus comentarios fueron tildados de “transfóbicos”, es decir, de discriminar a las personas transgénero al insistir en su definición a partir de sus genitales y no respetar su identidad de género.

A partir de eso, Rowling reafirmó su postura al señalar que “si el sexo no es real, no hay atracción entre personas del mismo sexo. Si el sexo no es real, la realidad vivida por las mujeres a nivel mundial desaparece”.

Lee también: “The Economist: 100 obituarios”, un libro para replantearse cómo vivir

“Conozco y amo a las personas trans, pero borrar el concepto de sexo elimina la capacidad de muchas personas de discutir sus vidas de manera significativa. No es odio decir la verdad”, continuó.

Luego agregó: “Respeto el derecho de toda persona trans a vivir de cualquier manera que sea auténtica y cómoda para ellos. Marcharía con ustedes si los discriminaran por ser trans. Al mismo tiempo, mi vida fue moldeada por ser mujer. No creo que sea odioso decirlo“.

The idea that women like me, who’ve been empathetic to trans people for decades, feeling kinship because they’re vulnerable in the same way as women – ie, to male violence – ‘hate’ trans people because they think sex is real and has lived consequences – is a nonsense. — J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020

I respect every trans person’s right to live any way that feels authentic and comfortable to them. I’d march with you if you were discriminated against on the basis of being trans. At the same time, my life has been shaped by being female. I do not believe it’s hateful to say so. — J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020

Esta polémica se suma a la que la autora protagonizó en diciembre pasado, cuando recibió una serie de críticas por apoyar a Maya Forstater, una investigadora que fue despedida por tuitear que las mujeres transgénero no pueden cambiar su sexo biológico.

En esta oportunidad, figuras reconocidas expresaron su rechazo a los dichos, como las actrices Mara Wilson (protagonista de Matilda), Jameela Jamil (de la serie The Good Place) y el actor Jonathan Van Ness (del reality Queer Eye).

Really sick of one of the richest and most influential white women in the world being lauded as some great crusader and truthteller for hating on one of the most marginalized groups of people — Mara “Get Rid of the Nazis” Wilson (@MaraWilson) June 6, 2020

“To JK Rowling”: verb:

To go out of your way to destroy your iconic legacy. 💔 — Jameela Jamil 🌈 (@jameelajamil) June 7, 2020