J Balvin se convierte en un personaje animado para el videoclip de Azul, el nuevo sencillo de su reciente álbum Colores.

Bajo la dirección de Colin Tilley, el cantante colombiano se aventura en un mundo digital y alegre para el segundo track de su último disco, donde también se desprenden otras canciones como Rosa, Verde y Rojo.

Pese a la pandemia, Balvin ha tenido un año bastante agitado, quien fue el presentador del segmento de música latina durante el programa Pa La Cultura durante el festival en vivo LiveXLive, que se organizó en apoyo a MusiCares.

Además, participó en el concierto One World: Together At Home, organizado por Global Citizen y la Organización Mundial de la Salud.

Asimismo, se convirtió en el primer troll reggaetonero llamado Tresillo en la película Trolls World Tour, sumando su talento al de artistas como George Clinton, Ozzy Osbourne, Mary J Blige y Kelly Clarkson.

Colores ya alcanzó más de 2,3 billones de reproducciones combinadas en las plataformas digitales a nivel mundial y ha logrado más de un billón de visitas en YouTube.