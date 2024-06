Al igual que en la película: Gena Rowlands, protagonista de “The Notebook”, padece alzheimer

Rowlands actuó bajo la dirección de su hijo en "The Notebook" ("Diario de una pasión"), cinta en la que interpretó a la versión adulta de la protagonista, Allie, que en la historia tenía alzheimer.

(CNN) – Gena Rowlands, conocida mundialmente por interpretar a Allie en la cinta The Notebook (Diario de una pasión) padece alzheimer, reveló su hijo, el director Nick Cassavetes.

Cassavetes compartió la noticia en una conversación con Entertainment Weekly a propósito del 20 aniversario de la popular película.

¿Qué pasó?

Rowlands, aclamada actriz nominada al Oscar en dos ocasiones y con más de 100 créditos en cine y televisión, actuó bajo la dirección de su hijo en The Notebook, en la que interpretó a la versión adulta de la protagonista, Allie, que en la historia tenía alzheimer.

“Conseguí que mi madre interpretara a la Allie mayor, y pasamos mucho tiempo hablando del alzheimer y de querer ser auténticos con él, y ahora, desde hace cinco años, tiene alzheimer”, dijo Cassavetes a la publicación. “Está en plena demencia. Y es una locura: nosotros lo vivimos, ella lo interpretó, y ahora nos toca a nosotros”.

La propia madre de Rowlands también luchó contra la enfermedad.

The Notebook “fue especialmente dura porque interpreto a un personaje que tiene alzheimer”, declaró Rowlands a la revista O en 2004. “Pasé por eso con mi madre, y si Nick no hubiera dirigido la película, no creo que me hubiera animado a hacerla: es demasiado duro. Fue una película dura pero maravillosa”.

CNN se ha puesto en contacto con los representantes de Cassavetes y Rowlands para obtener más comentarios.

Según el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento, la enfermedad de Alzheimer “es un trastorno cerebral que destruye lentamente la memoria y la capacidad de pensar“. Es la causa más común de demencia entre los adultos mayores.