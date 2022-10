"House of the Dragon": ¿Qué sabemos y qué podemos esperar de la segunda temporada?

Luego de semanas de mucho drama, traiciones y muertes, este domingo terminó la primera temporada de House of the Dragon, serie basada en la novela Fuego y sangre de George R.R. Martin.

Debido a su éxito, HBO confirmó tempranamente que la serie contará con una segunda temporada. “No podríamos estar más entusiasmados de continuar el relato de la saga épica de la Casa Targaryen”, señalaron en agosto de este año.

Lamentablemente, el lanzamiento de la nueva entrega no llegaría tan pronto debido a la complejidad de la producción -que se graba en distintos países- y la edición, especialmente cuando se trata de los impresionantes dragones.

Según ha trascendido, la filmación de la segunda temporada comenzaría a fines de este año o principios del 2023, por lo que su estreno oficial podría realizarse a finales del 2023 o ya en la primera mitad del 2024.

Siguiendo la línea de la primera entrega, lo más probable es que la segunda temporada de House of the Dragon conste de diez episodios, cada uno de los cuales duraría cerca de 60 minutos, según comentó George R.R. Martin.

Se espera que el reparto incluya nuevamente a Olivia Cooke (Alicent Hightower), Emma D’Arcy (Rhaenyra Targaryen) y Matt Smith (Daemon Targaryen), además de Eve Best (Rhaenys Targaryen), Tom Glynn-Carney (Aegon II Targaryen), Ewan Mitchell (Aemond Targaryen) y Phia Saban (Helena Targaryen).

En el último capítulo, titulado The Black Queen, vimos cómo Rhaenyra Targaryen decidía si iniciar una guerra luego de que su hermano Aegon II fuera coronado en lugar de ella, quien fue nombrada heredera por el mismo rey Viserys I.

Al final del episodio muere trágicamente el hijo de Rhaenyra, Lucerys, lo que daría pie a los hechos que ocurrirán en la segunda entrega. “El príncipe tenía 13 años de edad. Su cuerpo nunca fue encontrado. Con su muerte, la guerra de cuervos, enviados y pactos matrimoniales llegó a su fin, y la guerra de fuego y sangre comenzó“, señala el libro.

“Then the storm broke, and the dragons danced.” #HOTDFinale pic.twitter.com/B0pNsc0PxS

— House of the Dragon (@HouseofDragon) October 24, 2022