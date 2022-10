Este domingo terminó la primera temporada de House of the Dragon, dejándonos a su paso diez impactantes episodios llenos de intrigas, traiciones y, por su puesto, dragones.

En el último capítulo, titulado The Black Queen, vimos los esfuerzos de Rhaenyra Targaryen por hacer las cosas detenidamente, sin ir a una guerra de inmediato, luego de enterarse que el Trono de Hierro fue ocupado por su hermano, Aegon II, en lugar de ella.

Algunas trágicas muertes marcaron este último episodio, el cual parece no haber defraudado a los espectadores y espectadoras que acudieron en masa a las redes sociales para manifestar sus opiniones y compartir divertidos memes.

O sea que la guerra comenzó porque Vhagar ya toda viejita ni escucha bien. Aemond:”I want his Eye” Vhagar: “You want him to Die?” Ok mijo#HouseoftheDragon #HouseOfTheDragonEp10 pic.twitter.com/K2BKiMfVTk — Lety Arr ☂ (@letylectric) October 24, 2022

Yo después de ver el enojo con lágrimas de Rhaenyra por la muerte de Luke #HouseOfTheDragon pic.twitter.com/jkZCaTuub9 — Sebastián Proaño (@sebaspf10) October 24, 2022

Cuando Aemond tenga que contarle a los verdes la cagaita que se mandó Vhagar al matar al pobre Luke y Arrax #HouseoftheDragon #LaCasadelDragon pic.twitter.com/XXdnT7OiNs — Conswift Targaryen 🔥 (@Conswift12) October 24, 2022

Lucerys le juró a su madre no pelear y lo cumplió, eres grande Luke #HouseOfTheDragon pic.twitter.com/roVA6gLLO9 — Mariana Carpio (@MarianaCarpio19) October 24, 2022

Yo, después de terminar el episodio y saber que voy a tener que esperar dos años para la segunda temporada.#HouseoftheDragon#HOTDFinale pic.twitter.com/uyWEbnVBVk — Youssef, el último Targaryen. (@Youssef_Alopez) October 24, 2022

No me importa si Vhagar no escucho Aemond, el empezó a asustar a Luke. ASÍ QUE QUIERO VENGANZA #HouseOfTheDragon pic.twitter.com/7BpOf4J1H8 — 🐺 (@mothrfdragns) October 24, 2022

no te tocaba carnal 😭 pero no te obedeció Arrax R.I.P Lucerys Velaryon, ya está con su abuelito y con su papá #HouseOfTheDragon#HouseTargaryen pic.twitter.com/3aFPlRAGsI — fridiux 🎃 (@ictint_) October 24, 2022

Como no va a estar bonito el cielo si ahí esta mi bebe Lucerys #HouseOfTheDragon #HouseOfTheDragonHBO #HouseTargaryen pic.twitter.com/t9zMSb4ipi — ᵇᵉᵃᵗʳⁱᶜᵉ 𝑩𝒆𝒏𝒆𝒅𝒊𝒄𝒕'𝒔 𝒈𝒊𝒓𝒍 🛐 (@Benophiex) October 24, 2022

Aemond viendo como Vhagar lo desobedecio y accidentalmente mató a lucerys.#HouseoftheDragon#HOTDFinale pic.twitter.com/Z1hTHIIz9L — Youssef, el último Targaryen. (@Youssef_Alopez) October 24, 2022

Domingo de #HouseOfTheDragon donde apoyaré a Rhaenyra Targaryen en cada decisión que tome pic.twitter.com/8yFWwbQwjl — 🐺 (@mothrfdragns) October 23, 2022

"El príncipe Lucerys tenía trece años. Su cuerpo nunca fue encontrado. Y con su muerte, la guerra de cuervos, enviados y pactos matrimoniales terminó y la guerra de fuego y sangre comenzó en serio". (Fire And Blood.) #HouseoftheDragon #HOTDFinale pic.twitter.com/Zti5Fvk16o — DoñaPichona👑🍷5G🇵🇾 (@ykeloketanto) October 24, 2022