Funeral de Liam Payne se desarrolla de manera privada en Inglaterra: Asistieron todos los miembros de One Direction

(EFE).— El funeral por el músico Liam Payne, uno de los integrantes del grupo británico One Direction, se celebra este miércoles en privado, más de un mes después de su fallecimiento en Buenos Aires (Argentina) a los 31 años, informa la BBC.

Al servicio, que se lleva a cabo en los Home Counties —condados del este y sureste de Inglaterra que rodean Londres—, acudieron tan solo los familiares y amigos más cercanos del artista, así como sus antiguos compañeros del popular grupo de pop británico —Louis Tomlinson, Niall Horan, Zayn Malik y Harry Styles—.

Payne, padre de un niño que tuvo junto con su expareja, la cantante del grupo Girls Aloud Cheryl Cole, murió el pasado 16 de octubre tras caer del tercer piso de un hotel de Buenos Aires y su fallecimiento originó una gran conmoción en el Reino Unido.

La autopsia reveló que el músico sufrió hemorragias internas y externas y politraumatismos como consecuencia de la caída.

One Direction, que saltó a la fama gracias al concurso Factor X británico en los años 2010, se convirtió en el mayor grupo británico desde Los Beatles y durante sus cinco años de carrera, la banda vendió 70 millones de álbumes.

All of Liam Payne’s former One Direction bandmates; Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan and Zayn Malik have arrived to pay their respects at his funeral. https://t.co/I3vpFCopR2 pic.twitter.com/Rhv4hPAlFj

— Daily Star (@dailystar) November 20, 2024