(CNN/ CNN Chile) – Desde que las fuerzas rusas invadieron Ucrania, muchos se han unido para protestar por la acción.

Eso incluye a los artistas que estaban programados para actuar en Rusia.

La siguiente es una lista de músicos y bandas que han cancelado sus shows en dicho país:

La banda de rock con infusión de punk tenía previsto tocar en el estadio Spartak de Moscú el 29 de mayo como parte de su Hella Mega Tour.

El domingo, la banda anunció en su cuenta verificada de Instagram que cancelaría.

“Somos conscientes de que este momento no se trata de espectáculos de rock en estadios, es mucho más grande que eso”, decía su comunicado.

“Pero también sabemos que el rock and roll es para siempre y confiamos en que habrá un momento y un lugar para que regresemos en el futuro. Reembolsos disponibles en el punto de compra. Manténgase seguro”.

La banda escocesa de indie rock, también confirmó este martes la cancelación de sus presentaciones programadas en San Petersburgo (29 de junio) y Moscú (1 de julio).

En un comunicado difundido en sus redes sociales, argumentaron que “la única razón por la que cancelamos es la invasión de Ucrania por parte del Estado ruso”.

Aún así, enviaron un mensaje a sus fanáticos rusos: “Nos encanta Rusia. Este gran país ha inspirado a nuestra banda (…) sabemos que ven con locura el liderazgo de su país. Sabemos que no quieren la guerra. No queremos la guerra”.

“A pesar de la tragedia de esta situación, todavía arde una llama de optimismo en nuestros corazones y esperamos con ansia el día en que podamos regresar en un momento de paz para compartir juntos la alegría de la música nuevamente”, concluyó el grupo.

We love Russia. This great country has inspired our band through its art and literature and since we first played there seventeen years ago, we have built a rich and deep relationship with our Russian fans. 2/4

El ex integrante de One Direction tenía espectáculos planeados tanto en Moscú como en el Stereo Plaza de Kiev, en Ucrania en julio como parte de su gira mundial de 2022.

El lunes, tuiteó que los conciertos no se llevarían a cabo.

“Debido a los recientes acontecimientos en Ucrania, tengo que anunciar con tristeza que los espectáculos de mi gira en Moscú y Kiev se cancelan hasta nuevo aviso”, decía su nota publicada en Twitter.

“La seguridad de mis fanáticos es mi prioridad y mis pensamientos están con la gente de Ucrania y todos los que sufren esta guerra innecesaria”.

El trío de indie pop AJR tuiteó el 25 de febrero que cancelarían un espectáculo programado en Moscú para octubre, junto con algunas palabras sabias sobre la desinformación.

“Nos entristece anunciar que cancelaremos nuestro próximo show en Rusia”, tuiteó el grupo, formado por los hermanos Adam, Jack y Ryan Met.

“Gracias a nuestros fanáticos rusos que se oponen al comportamiento criminal y no provocado de su país. Nuestros corazones están con la gente de Ucrania. En este momento, lo mejor que pueden hacer es compartir información PRECISA”.

We are sad to announce that we will be cancelling our upcoming show in Russia. Thank you to our Russian fans who oppose their country’s unprovoked and criminal behavior. Our hearts are with the people of Ukraine. At this point, the best thing you can do is share ACCURATE info.

— AJR (@AJRBrothers) February 25, 2022