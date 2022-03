(CNN) – The Batman, que se anticipa será uno de los mayores éxitos de taquilla del año, no llegará a los cines en Rusia luego de la invasión de Ucrania por parte del país la semana pasada.

“A la luz de la crisis humanitaria en Ucrania, WarnerMedia está pausando el lanzamiento de su largometraje The Batman en Rusia. Continuaremos monitoreando la situación a medida que evolucione”, dijo un portavoz de WarnerMedia el lunes por la noche. “Esperamos una resolución rápida y pacífica de esta tragedia”.

The Batman, protagonizada por Robert Pattinson como el Caballero de la noche de Gotham, es la versión más reciente de la historia de Caped Crusader, y es una de las marcas más rentables en la historia del cine. Las películas basadas en el superhéroe han recaudado más de 5.000 millones de dólares en la taquilla mundial.

La película será estrenada en la mayoría de los países por Warner Bros., que, al igual que CNN, es una unidad de WarnerMedia.

La decisión de retirar la película de Rusia es solo la última reacción de Hollywood con respecto al ataque militar de Rusia contra Ucrania. La invasión ha sido condenada por muchas naciones de todo el mundo y provocó una serie de sanciones económicas paralizantes dirigidas a la economía rusa.

Disney, el estudio más influyente de Hollywood, también llamó la atención el lunes al anunciar que detendría todos sus estrenos de películas en el país . Eso incluye éxitos potenciales como Doctor Strange in the Multiverse of Madness de Marvel el 5 de mayo y Lightyear de Pixar el 16 de junio.

Netflix dijo el lunes que se niega a transmitir canales de televisión estatales rusos en el país en su servicio. The Batman se estrena en los Estados Unidos y muchos otros países del mundo este fin de semana.