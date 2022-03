(CNN) – El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, conversó con CNN y Reuters desde el búnker en Kiev en donde lidera la respuesta de su ejército a la invasión rusa.

En la entrevista exclusiva, el líder ucraniano, quien se mostraba cansado, contó que no ha visto a su familia en tres días y que desde el inicio del ataque ruso sus días sólo se tratan de trabajar y dormir.

Aseguró que ve muy difícil un avance entre las conversaciones de ambas naciones mientras Moscú siga atacando ciudades ucranianas.

Posteriormente, cuando se le preguntó si sentía que Ucrania estaba perdiendo el tiempo al hablar con Rusia, dijo: “Ya veremos”.

Posteriormente, cuando CNN le preguntó sobre su transformación de actor cómico a líder mundialmente famoso en tiempos de guerra, Zelensky respondió: “Es muy serio, no es una película… No soy icónico, creo que Ucrania es icónica”.

“Ucrania es el corazón de Europa, y ahora creo que Europa ve a Ucrania como algo especial para este mundo. Es por eso que el mundo no puede perder este algo especial”, manifestó.

Senior international correspondent @mchancecnn asks Ukrainian President Volodymyr Zelensky if there's any hope for diplomacy following the Ukraine-Russia talks in Belarus. pic.twitter.com/inMFGdsfqO

— CNN (@CNN) March 1, 2022