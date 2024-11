Fernando Ubiergo y su íntimo vínculo con la música: “Me siento feliz de poder escribir canciones”

Fernando Ubiergo presentó en CNN Magazine “La Vida Es”, su último proyecto musical. Este contiene canciones inéditas que combinan temáticas sociales con vivencias personales profundas. El disco, que será lanzado en plataformas y en un concierto en el Teatro Nescafé, marca 50 años de su carrera y celebra la música como un vínculo cultural y generacional.

El destacado cantautor chileno Fernando Ubiergo presentó en entrevista su último proyecto musical, un álbum titulado La vida es, una pieza musical pronta a estrenarse en un espectáculo en vivo, programado para el próximo 16 de noviembre en el Teatro Nescafé de las Artes.

En conversación con CNN Magazine, Ubiergo compartió reflexiones sobre su trayectoria artística y la inspiración detrás de este nuevo álbum.

Para el cantautor, la música popular es “un puente entre generaciones” y un medio para preservar la cultura, una convicción que se ve reflejada en las letras de sus nuevas composiciones.

“La música tiene ese poder no solamente evocador, sino también convocador”, afirmó Ubiergo, destacando la capacidad de las canciones para conectar emocionalmente con las personas en momentos de alegría y de dolor. “Por eso siento un gran respeto por la música popular, no importa sus formas (…) Y me siento feliz de poder escribir canciones”, expresó.

La entrevista también abordó el enfoque personal y social de La vida es. Ubiergo explicó que algunas de las canciones abordan temas actuales como la migración y la incertidumbre social, reflejando su visión sobre la inestabilidad global y el impacto de las redes sociales en el comportamiento colectivo.

Sin embargo, el álbum también explora facetas íntimas de su vida, influenciadas por desafíos personales, como la reciente lucha de su esposa contra un tumor cerebral. Este proceso, según confiesa, le llevó a reescribir la canción principal del álbum, plasmando en ella su “amor profundo por la vida” y su convicción en el valor del amor como motor de la existencia humana.

Con este nuevo trabajo, Ubiergo se muestra profundamente conectado tanto con su recorrido de 50 años en la música como con la realidad actual. “Yo creo, honestamente, que la vida es un milagro, y es un intento constante por expresarlo en mis canciones”, expresó, transmitiendo una invitación a disfrutar la vida y enfrentar los retos con esperanza.

Luego de su presentación en Santiago, Ubiergo llevará La Vida Es a otras ciudades de Chile, incluyendo La Serena, Concepción, Los Ángeles y Rancagua, antes de desplegar una gira internacional en Argentina.