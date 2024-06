Evangeline Lilly, estrella de “Lost” y el MCU, anuncia su retiro temporal de la actuación

A lo largo de su carrera, la actriz canadiense se ha destacado por ser selectiva con los roles que interpreta, llegando a rechazar ofertas significativas, incluida una que el propio Hugh Jackman le hizo personalmente para unirse al universo de "X-Men".

Evangeline Lilly, conocida por roles icónicos en series y películas de gran éxito, como Lost y Ant-Man and the Wap: Quantumania, ha anunciado públicamente su decisión de alejarse temporalmente de la actuación.

En un reciente post compartido a través de su perfil de Instagram, la actriz canadiense expresó su deseo de enfocarse en una vida más plena y alineada con sus valores personales, alejándose de lo que conlleva el mundo de las celebridades.

“Estoy tan llena de alegría y satisfacción hoy, mientras vivo mi visión. Alabado sea Dios, me siento tan agradecida por mis bendiciones. Alejarse de lo que parece la opción obvia (riqueza y fama) puede dar miedo a veces, pero entrar en tu dharma sustituye el miedo por la plenitud. Puede que algún día vuelva a Hollywood, pero, por ahora, este es mi lugar. Ha llegado una nueva temporada, y ESTOY PREPARADA… y FELIZ”, escribió.

El post iba acompañado de un vídeo de Lilly grabado en el plató de Lost, la exitosa serie emitida entre 2004 y 2010 por ABC. Allí, responde a una pregunta sobre dónde se veía a sí misma dentro de 10 años. “Me aterra admitir esto ante el resto del mundo de la interpretación“, dijo por aquel entonces, “pero idealmente, me gustaría ser una actriz retirada y me gustaría tener una familia… Y potencialmente… Influir en la vida de la gente de una forma más humanitaria”.

View this post on Instagram A post shared by Evangeline Lilly (@evangelinelillyofficial)



También hizo referencia a una reflexión de Maya Angelou sobre el proceso de vida y la inevitabilidad de la muerte, comentando que dicha pieza articulaba “perfectamente” lo que siente.

La carrera de Evangeline Lilly en Hollywood

Lilly comenzó su trayectoria con apariciones en series —como las tres primeras temporadas de Smallville (2001-2017)—. Sin embargo, fue su papel como Kate Austen en Lost lo que realmente marcó su ascenso a la fama.

Posteriormente, compartió pantalla con Hugh Jackman en la película Real Steel (2011), antes de adentrarse en el mundo de J. R. R. Tolkien para interpretar a la elfa Tauriel en The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013) y su secuela The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014).

En 2015, Lilly se unió al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) y debutó como Hope van Dyne en Ant-Man, de Peyton Reed. Continuó su carrera en dicha esfera, retomando su papel de superheroína en Ant-Man y la Avispa (2018), y participando en la épica batalla contra Thanos en Avengers: Endgame, y más recientemente, aventurándose nuevamente en el reino cuántico en Ant-Man and the Wasp: Quantumania (2023).

A lo largo de su carrera, la actriz canadiense se ha destacado por ser selectiva con los roles que interpreta, llegando a rechazar ofertas significativas, incluida una que el propio Hugh Jackman le hizo personalmente para unirse al universo de los X-Men.