Charli XCX, Chappell Roan y Olivia Rodrigo: Las popstars que motivan a la generación Z de Estados Unidos a votar en las elecciones

(CNN) — ¿Escuchas eso? Ese es el sonido de una ola de jóvenes artistas pop apoyando a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en su carrera hacia liderar la Casa Blanca.

Un video compartido esta semana por la campaña de Harris a través de TikTok, ambientado con la canción Feminomenon, lanzada por la cantante Chappell Roan en su disco de estudio The Rise and Fall of a Midwest Princess (2023), la pinta en marcado contraste con el expresidente Donald Trump. Ya ha cosechado más de 35 millones de visitas.

“Pero lo que realmente necesitamos es un femininomenon”, dice el estribillo de la canción de Roan sobre fotos rotativas de Harris y Trump. “¿Un qué?”, grita su voz. “¡Un femininomenon!”

La canción Feminomenon —una palabra inventada por Roan que combina “femenino” y “fenómeno”— se aseguró rápidamente la atención de la generación TikTok, muchos de los cuales son votantes potenciales.

Aunque Roan aún no ha apoyado a ningún candidato en la carrera hacia la Casa Blanca, galvanizar a sus fans a través de su música puede dar sus frutos para la campaña de Harris. (El publicista de Roan no respondió inmediatamente a la solicitud de comentarios de CNN).

El mes pasado, la cantante dijo a una multitud de miles de personas en el festival de música Governors Ball de Nueva York, donde actuó vestida como la Estatua de la Libertad, que había declinado una invitación para actuar en la Celebración del Orgullo LGBTQ+ de la Casa Blanca, pero que era la Casa Blanca del presidente Joe Biden.

Ahora que Harris es la presunta candidata demócrata, los famosos que se mostraban reacios a apoyar públicamente a Biden han salido en tromba a apoyar a Harris. Y ningún tipo de celebridad será más importante para su campaña que las superestrellas capaces de movilizar a los jóvenes estadounidenses para que salgan a votar.

A medida que la naturaleza de la influencia de las celebridades cambia en el mundo de las redes sociales, las estrellas tradicionales ya no mueven la aguja con un grupo de votantes que son muy importantes en estas elecciones: los que votan por primera vez. En otras palabras, Charli XCX podría ser más influyente en las elecciones de 2024 que George Clooney o Barbra Streisand (quienes también han apoyado a Harris).

kamala IS brat — Charli (@charli_xcx) July 22, 2024

“Ambas campañas lucharon por llegar a quienes forman parte de la generación Z, porque ambos candidatos eran mayores que sus abuelos”, dijo a CNN un estratega demócrata que está trabajando con celebridades mundialmente reconocidas en este ciclo electoral sobre la carrera que enfrentaba a Biden y Trump.

“Kamala tiene una gran oportunidad de abrirse paso entre la generación Z“, añadió el estratega de Hollywood. “Ella está más cerca de la edad de sus padres, lo que es más relacionable”.

La campaña de Harris ya ha recibido el apoyo temprano de estrellas del pop jóvenes y enormemente influyentes, como Ariana Grande, que es una de las personas más seguidas del planeta, con 378 millones de seguidores en Instagram; Demi Lovato, que tiene 155 millones de seguidores en Instagram; Kesha y Charli XCX, que dio a Harris más atención de la que cualquier campaña podría soñar con su ahora famoso post “Kamala ES una brat“, que fue rápidamente acogido por el equipo de la vicepresidenta a través de sus perfiles en redes sociales.

Harris no es la única aspirante a la presidencia que utiliza TikTok como estrategia clave de campaña. Mientras que la página de Harris en TikTok tiene 1,1 millones de seguidores, Trump, que se unió a la plataforma en junio, consiguió 3 millones de seguidores en su primer día en la red social. Ahora cuenta con 9,1 millones de seguidores. (Sin embargo, con muchos menos seguidores, Harris, que tiene 15,8 millones de me gusta en la página de TikTok de su cuartel general, cuenta con más engagement que Trump, que tiene 22,2 millones de me gusta con sus muchos más seguidores).

He aquí un vistazo a tres estrellas del pop que podrían impulsar a la generación Z a la acción en estas elecciones:

Charli XCX

Ya se hablaba de Charli XCX como la it girl del verano estadounidense, gracias al lanzamiento de su sexto álbum de estudio, titulado brat, que inspiró un nuevo nombre de color y una tendencia de moda.

La cantante británica de 31 años ha explicado la estética, en parte, como la visualización de un “paquete de cigarrillos, un encendedor Bic y un top blanco de tirantes sin sostén”.

“Eres como esa chica que es un poco desordenada y a la que le gusta salir de fiesta y tal vez, a veces dice algunas tonterías”, ha explicado en un vídeo compartido en TikTok. “Que se siente como ella misma, pero puedes que también se halle en medio de una crisis nerviosa. Pero como que sale de fiesta, es muy honesta, muy franca. Un poco volátil. Hace cosas tontas. Pero es una brat (traducción al español: mocosa). Eres una brat. Eso es brat“.

Al declarar a Harris “brat”, no sólo dio a la campaña un impulso muy visible entre la generación Z, sino que también le dio la oportunidad de demostrar que valoraba la distinción.

Quienes visitan la cuenta oficial de Kamala HQ en X, que enlaza con su sitio oficial, se encuentran con una foto de fondo en el color “verde brat“ y el nombre de la vicepresidenta en el mismo tipo de letra que luce en el álbum de Charli XCX.

Y Charli XCX no es la única estrella del pop que ha entrado en el juego.

Olivia Rodrigo

La cantante y compositora Olivia Rodrigo apoyó a Harris en las redes sociales el miércoles.

La artista de 21 años, ganadora de un Grammy por éxitos como Drivers License y Deja Vu, compartió un vídeo en Instagram de Harris dando su primer discurso en un mitin como parte de su campaña para las elecciones presidenciales el martes en West Allis, Wisconsin.

Rodrigo colocó emojis de manos elogiosas en el vídeo de Harris prometiendo proteger los derechos reproductivos.

“Donald Trump prohíbe el aborto extremo porque confiamos en que las mujeres tomen decisiones sobre su propio cuerpo y no que su Gobierno les diga lo que tienen que hacer”, dice Harris en el vídeo. “Y cuando el Congreso apruebe una ley para restaurar las libertades reproductivas como presidente de los Estados Unidos, la firmaré como ley”.

Rodrigo facilitó anticonceptivos de emergencia gratuitos en algunos de sus conciertos durante su gira Guts como parte de su iniciativa en curso Fund 4 Good, que es una “iniciativa global comprometida con la construcción de un futuro equitativo y justo para todas las mujeres, niñas y personas que buscan la libertad de salud reproductiva”, según el sitio web de la fundación.

No es la primera vez que Rodrigo habla de causas con líderes políticos. En julio de 2021, la cantante de 21 años visitó la Casa Blanca durante la pandemia para reunirse con Biden y el Dr. Anthony Fauci y animar a los jóvenes estadounidenses a vacunarse.

En esa visita, se hizo fotos con Harris y declaró que estaba orgullosa de apoyar la iniciativa de vacunación de la administración utilizando su enorme plataforma para llegar a sus jóvenes fans.

Resulta que la influencia de Rodrigo en los votantes jóvenes puede resultar fundamental una vez más.

Chappell Roan

El vídeo de la campaña de Harris con la música de Roan podría ser la primera vez que algunos votantes oyen hablar de la artista, pero no si pertenecen a la generación Z.

La cantante, de 26 años, que firmó su primer contrato discográfico cuando era adolescente, se ha convertido en un fenómeno durante el verano estadounidense.

Roan, cuya música tiene un sonido synth-pop de la década de los ’80 con voces suaves, ha visto cómo su popularidad ha tenido un alza tan rápida, que los festivales han tenido que adaptarse a su creciente afluencia en conciertos.

Su álbum de estudio debut de 2023, The Rise and Fall of a Midwest Princess (Ascenso y caída de una princesa del Medio Oeste), que hace un guiño a sus raíces de Willard (Misouri), ocupa actualmente el puesto número 5 de la lista Billboard 200 de álbumes. También ha tenido tres canciones en la lista Billboard Hot 100, según el sitio de listas musicales; entre ellas: Red Wine Supernova, Hot To Go! y su último sencillo, Good Luck Babe!

Roan, que se identifica como queer y ha dicho que se inspira en las drag queens, ha llegado a ser comparada con Madonna, en parte, por sus letras sexopositivas.

“Mis canciones son así de abiertamente sexuales a propósito porque conforman una expresión de mí misma que no pude exteriorizar al crecer en un hogar cristiano, en una ciudad cristiana que era muy conservadora”, dijo Roan a Vulture”.

Cuando actuó en el Governors Ball el pasado junio y rechazó la petición de la Casa Blanca de actuar para el Orgullo, explicó: “Queremos libertad, justicia y libertad para todos. Cuando lo hagan, entonces vendré”.

El tiempo dirá si Roan vendrá, ahora, por Harris.