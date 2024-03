Olivia Rodrigo está respaldando públicamente el acceso de las mujeres al aborto.

Durante su última actuación en St. Louis, Missouri, fueron observados puestos de organizaciones proabortistas ofreciendo información y recursos relacionados con servicios de aborto y atención reproductiva.

Además, publicaciones en redes sociales revelaron que se distribuyeron condones y píldoras anticonceptivas de emergencia durante el evento.

¿De qué se trata la iniciativa?

Durante el inicio de la gira promocional de su segundo álbum en febrero pasado, la exestrella de Disney anunció el lanzamiento de Fund 4 Good, una iniciativa en favor de la salud reproductiva.

“Para la gira mundial GUTS en Norteamérica, Olivia colaborará con asociaciones locales de la Red Nacional de Fondos para el Aborto para garantizar que las personas más afectadas por el racismo sistémico, la misoginia y las barreras sanitarias puedan obtener la atención reproductiva que merecen”, postula el sitio oficial.

El fondo, cuyo nombre hace referencia al exitoso sencillo good 4 u, lanzado por la cantante en 2021, destinará a la NNAF parte de los ingresos generados en la venta de entradas para ver a Rodrigo.

Su objetivo, a casi dos años de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos anulara el caso Roe contra Wade, es ayudar a delegaciones locales a eliminar los obstáculos logísticos y económicos que conlleva el acceso al aborto.

“Estamos aquí para el acceso al aborto y repartir Plan B con Text Right By You“, se lee en una publicación de Instagram del Missouri Abortion Fund.

La asociación, además, dio a conocer que repartió pegatinas gratuitas en forma de corazón que leían “aborto para siempre” y “el aborto es esencial”, junto a un código QR.

El apoyo de Olivia Rodrigo al aborto

El activismo de la cantante y actriz de 21 años en torno a este tema ya se ha manifestado anteriormente.

En 2022, durante su actuación en el Festival de Glastonbury, dedicó una canción a los cinco jueces del Tribunal Supremo que anularon el caso Roe v. Wade.

Tras invitar a la artista inglesa Lily Allen al escenario, juntas interpretaron la canción Fuck You (2009), que Allen escribió como protesta anti-homofóbica para el expresidente George W. Bush.

“Estoy devastada y aterrorizada. Tantas mujeres y tantas niñas van a morir por esto“, dijo Rodrigo en el escenario. “Quería dedicar esta próxima canción a los cinco miembros del Tribunal Supremo que nos demostraron que, al final del día, realmente les importa una mierda la libertad”.

Cuando Vogue le preguntó en 2023 por qué se había pronunciado durante su actuación en Glastonbury, Rodrigo respondió: “Sencillamente pienso que obligar a las mujeres a dar a luz es realmente horroroso”.