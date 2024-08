“Eras Tour” de Taylor Swift retoma escenarios tras intento de atentado terrorista en Viena: Cantante no hizo mención del incidente

Taylor Swift volvió a dar luz verde a las fechas de su gira internacional en el estadio de Wembley, de Londres, tras la cancelación de tres conciertos en Viena (Austria) debido a una amenaza terrorista. Y aunque no hizo comentarios al respecto, la seguridad se reforzó significativamente para los próximos conciertos.

(CNN) — Taylor Swift regresó al escenario en el estadio de Wembley el jueves, poco más de una semana después de tres de sus conciertos del Eras Tour en Viena fueron cancelados cuando la policía de la ciudad austriaca frustró el complot de un ataque terrorista dirigido a sus espectáculos.

Swift no se refirió a la situación en el concierto que tuvo lugar en Londres, Reino Unido. Comenzó, como de costumbre, dando la bienvenida al público con un breve discurso sobre lo “encantador y emocionante” que le resultaba actuar para ellos.

La superestrella aún no ha hecho ningún comentario al respecto en sus redes sociales. CNN, en tanto, se ha puesto en contacto con su representante para que emita su versión al respecto.

Durante el set acústico hacia el final del espectáculo, Ed Sheeran se unió a Swift en el escenario para una serie de hits, incluyendo Everything Has Changed, una canción en el álbum Red de Swift lanzada en conjunto con el británico, así como Endgame, de su álbum Reputation. También cantaron el éxito de Sheeran Thinking Out Loud.

Swift tuvo su último show ante el público de Varsovia (Polonia) a principios de agosto. Se suponía que iba a comenzar una parada de tres conciertos en Viena el 9 de agosto, cuando las autoridades austriacas dijeron que habían evitado un complot inspirado en ISIS para atacar uno de sus conciertos durante esa etapa.

Desde entonces, tres adolescentes han sido detenidos en relación con la investigación y son sospechosos de planear un atentado suicida.

Los investigadores encontraron un arsenal de sustancias químicas, artefactos explosivos, detonadores y más de 2$20 mil dólares en efectivo falsificado en el domicilio del principal sospechoso, un simpatizante del ISIS de 19 años que se había radicalizado en Internet, según Franz Ruf, director de seguridad pública del Ministerio del Interior de Austria.

El show del jueves fue el primero de los cinco que Swift tiene programados en el estadio de Wembley, última parada de su gira europea antes de regresar a Norteamérica.

Lee también: Taylor Swift expresa su conmoción por la muerte de dos niños en un ataque en Inglaterra: “El horror me invade”

Sofia Isella la telonera local de Swift, mientras que la banda Paramore fue el número internacional. Holly Humberstone, Suki Waterhouse, Maisie Peters y Raye desempeñarán ese papel durante el resto de la gira londinense.

Paramore, que iba a telonear a Swift en los tres conciertos de Viena, tampoco se refirió a las cancelaciones ni a la amenaza terrorista mientras estuvo en el escenario el jueves.

CNN se ha puesto en contacto con los representantes de la banda y de cada uno de los artistas teloneros para pedirles comentarios, pero no ha recibido respuesta.

Mayores medidas de seguridad

Con la seguridad como prioridad tras las cancelaciones de Viena, tanto el estadio de Wembley como las autoridades londinenses han esbozado públicamente su plan para mantener a salvo a los asistentes a los conciertos.

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, declaró a Sky News en una entrevista la semana pasada que la capital tiene “una enorme experiencia en la vigilancia de estos eventos” y que “jamás son complacientes”.

Recordando las “muchas lecciones” aprendidas del terrible ataque de 2017 en el Manchester Arena, que dejó 22 muertos y cientos de heridos en un concierto de Ariana Grande, Khan dijo que estarían “trabajando estrechamente con la policía (y) asegurándose de que los conciertos de Taylor Swift puedan tener lugar en Londres de forma segura”.

CNN se ha puesto en contacto con un representante de Grande para hacer comentarios.

“Londres acoge un número significativo de eventos de muy alto perfil cada año con millones de visitantes que tienen una experiencia segura y agradable”, dijo un portavoz de la Policía Metropolitana de Londres a CNN en un comunicado el martes.

El comunicado continúa: “No hay nada que indique que los asuntos que están siendo investigados por las autoridades austriacas vayan a tener un impacto en los próximos eventos aquí en Londres. Como siempre, seguiremos examinando cuidadosamente cualquier nueva información”.

Además, los uniformados metropolitanos están trabajando estrechamente con los equipos de seguridad del recinto y otros socios para garantizar que se tomen las medidas de seguridad adecuadas para los espectáculos, añade el documento.

El estadio de Wembley también señaló en su página web oficial que el recinto “colaborará estrechamente” con la policía, el Grupo Asesor de Seguridad y las autoridades pertinentes “para garantizar que los protocolos de seguridad del estadio cumplen con los más altos estándares”.

Lee también: Tras intento de atentado en Viena: Wembley Stadium reforzará medidas de seguridad para shows del “Eras Tour” de Taylor Swift

El estadio de Wembley —que ya acogió los conciertos de Swift for Eras Tour en junio— también especificó que las personas que no tengan entradas para los conciertos no podrán permanecer de pie fuera del recinto, poniendo fin a una tradición en la que muchos swifties han participado en diversos lugares a lo largo de la gira.