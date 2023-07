(CNN) – Emily Blunt reveló que se tomará un descanso de la actuación para pasar más tiempo con su familia.

La actriz británica, que está casada y comparte dos hijas con el también actor John Krasinski, hizo los comentarios durante una aparición en el podcast Table for Two, publicado este lunes.

Preguntada por el presentador del podcast, Bruce Bozzi, sobre cómo compatibiliza su carrera con el hecho de ser madre, Blunt dijo: “No siempre bien. Es una de esas cosas que la gente me pregunta: ‘¿Cómo lo equilibras? Nunca siento que lo esté haciendo bien. Pero este año no estoy trabajando”.

Desde el nacimiento de las dos hijas de Blunt y Krasinski, Hazel y Violet en 2014 y 2016 respectivamente, la actriz británica ha trabajado en proyectos como A Quiet Place y A Quiet Place Part II, Mary Poppins Returns y la miniserie de televisión de 2022 The English.

Tiene varios proyectos próximos, entre ellos Oppenheimer, que se estrenará el 21 de julio, el mismo día que la película de Barbie.

“Y es: ‘¿Me vas a despertar?’, ‘¿Me vas a llevar al colegio?’, ‘¿Me vas a recoger?’, ‘¿Me vas a acostar?’. Y necesito estar ahí para todos ellos. Durante un buen rato. Y lo sentí en mis huesos”, continuó.

Blunt, que ha hablado públicamente en los últimos años sobre cómo la interpretación le ayudó a superar la tartamudez, dijo que se lo pasó “muy bien” en sus proyectos del año pasado, pero admitió: “Algunos fueron más intensos que otros. Algunos fueron más duros que otros. Algunos me llevaron más tiempo que otros, y creo que los que me llevan más tiempo son cada vez menos frecuentes debido al coste emocional que suponen para mí, para los niños y para el resto”.

También describió la “culpa” que ella y otras madres tienden a sentir “por, Dios me libre, querer algo más que ser madre“, y añadió: “Quiero que mis hijos crezcan y encuentren algo que les guste hacer“.

La actriz de 40 años, que solía vivir en el mismo bloque que Jimmy Kimmel y su esposa, Molly McNearney, en Los Ángeles, reveló que ahora vive en el mismo edificio que su coprotagonista de Oppenheimer, Matt Damon, y su esposa, Luciana Barroso, en Nueva York. “Ya nunca veo a Matt Damon sin zapatillas“, dijo.

“Matt es una bellísima persona. Lucy es aún más guapa, lo siento Matt“, añadió.