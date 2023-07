El jueves 20 de julio se estrenarán simultáneamente en cines las películas Barbie y Oppenheimer, en una verdadera guerra de taquilla.

A pesar de ser dos filmes de naturaleza muy distinta, el público se ha sumado a la expectación por dicha competencia, e incluso crearon el concepto “Barbenheimer” para englobarla.

Si bien en entrevista con La Vanguardia, Cillian Murphy, quien protagoniza la película del Proyecto Manhattan, expresó que considera muy importante explorar la profundidad de la condición humana y alejarse de las etiquetas simplistas, también manifestó su impaciencia por ver Barbie.

“Estoy impaciente por ver Barbie. Adoro a Margot Robbie, amo a Ryan Gosling (…). No sé a qué viene el debate”, señaló Murphy.

Finalmente, el actor de Peaky Blinders dio su recomendación para el panorama cinéfilo del próximo 20 de julio: “Mi consejo sería que la gente vaya a ver las dos el mismo día. Si son buenas películas, es lo que gana el cine”.

