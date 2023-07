Julio trae uno de los dilemas más difíciles para miles de cinéfilos a lo largo del mundo: el estreno simultáneo de Barbie y Oppenheimer.

Los filmes de Greta Gerwig y Christopher Nolan protagonizarán la lucha de taquilla más grande de la temporada.

Los directores tendrán su revancha tras casi seis años -2017-, luego que Dunkerque -de Nolan- se llevara gran parte de la atención mediática en su duelo contra Lady Bird -de Gerwig-.

Barbie y Oppenheimer tendrán su estreno en Chile el próximo 20 de julio.

Esta rivalidad, sumada al divertido contraste que se genera entre la oscura historia detrás del Proyecto Manhattan y la colorida búsqueda de la felicidad de Barbie tras ser expulsada de Barbieland, ha generado una ola de memes y reacciones en redes sociales.

“¡Amamos Barbenheimer!”, expresan en redes sociales algunos fans.

