Shawn Klush, el tributo más destacado a Elvis Presley, vuelve a Chile con gira nacional: Fechas, ciudades y entradas

Con el respaldo de Elvis Presley Enterprises, que lo reconoce como el Primer Artista Definitivo en Tributo a Elvis, Klush ofrecerá un show en vivo que busca transportar al público a la esencia del legendario artista de Memphis. Y en esta gira por Chile, recorrerá desde Puerto Varas hasta Viña del Mar.

El aclamado tributo a Elvis Presley, encabezado por Shawn Klush, vuelve a Chile este noviembre, retomando el espectáculo que deslumbró a miles de personas en abril de este año.

En esta nueva etapa de su tour, Klush estará acompañado por el reconocido artista Moses Snow y se presentarán en las ciudades de Puerto Varas, Valdivia, Temuco y Talcahuano.

Además, la gira incluirá una función especial en el Gran Arena Monticello titulada Una noche en Las Vegas, donde el show contará con una apertura a cargo del destacado cantante chileno Mario Kramarenco, quien rendirá homenaje al icónico Frank Sinatra.

Este recorrido, titulado The Ultimate Elvis Experience From Memphis to Chile, 50 años después, estaba programado inicialmente para abril, pero fue postergado debido al fallecimiento de la esposa de Klush.

La gira promete revivir la magia de Elvis Presley con un espectáculo reconocido en países como Estados Unidos, Canadá, Australia e Inglaterra, recreando las diferentes etapas musicales del legendario Rey del Rock and Roll.

Moses Snow, por su parte, evocará los inicios de la carrera de Presley, asegurando que ninguna de sus grandes canciones quede fuera de la experiencia.

Con una puesta en escena elaborada, trajes característicos y hasta gestos que emulan a la perfección al ídolo del rock, el espectáculo contará con músicos de Estados Unidos, quienes acompañan regularmente a Klush en sus giras internacionales.

Shawn Klush ha consolidado una extensa y reconocida carrera internacional. Durante años, presentó un espectáculo tributo en Las Vegas junto a músicos y colaboradores de Presley, actuando en algunos de los escenarios más importantes del mundo.

Además, su interpretación de Elvis ha sido destacada en producciones de televisión como Shake, Rattle and Roll de CBS y VH1 y Vinyl, de HBO, la cual fue creada por Mick Jagger y dirigida por Martin Scorsese.

Para aquellos que adquirieron entradas en abril, estas serán válidas para las nuevas fechas de noviembre, ofreciendo una oportunidad única para disfrutar de un tributo de alto nivel en Chile.

Fechas confirmadas para The Ultimate Elvis Experience en Chile

— Jueves 14 de noviembre / Dreams Puerto Varas / Ticketpro

— Viernes 15 de noviembre / Dreams Valdivia / Ticketpro

— Sábado 16 de noviembre / Dreams Temuco / Ticketpro

— Domingo 17 de noviembre / Marina del Sol / Ticketpro

— Sábado 23 de noviembre / Gran Arena Monticello / Topticket