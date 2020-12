Aún quedan mucha música nueva por disfrutar en este 2020. Así lo demuestra nuestra selección de los lanzamientos discográficos más destacados de esta semana.

Discos

Taylor Swift – evermore

Los seguidores de la cantante y compositora estadounidense no debieron esperar mucho para escuchar el sucesor del aclamado folklore: este viernes llegó a plataformas digitales su noveno álbum, evermore, un trabajo en el que trabajó con el mismo equipo de su anterior obra (Aaron Dessner, Justin Vernony, y William Bowery). Cuenta además con canciones junto a invitados estelares como The National, Bon Iver y Haim.

Escucha el disco aquí

Chris Cornell – No One Sings Like You Anymore

La familia del fallecido líder de Soundgarden y Audioslave compartió el último disco de estudio que alcanzó a grabar el músico en el año 2016, que consiste en versiones de sus clásicos favoritos de distintos artistas como John Lennon, Harry Nilson, Lorraine Eillison, Prince y Guns N’ Roses, entre otros.

Escucha este disco aquí

Belle & Sebastian – What To Look For In Summer

La banda escocesa siempre ha destacado por ser un proyecto que sabe satisfacer a sus seguidores con energéticas presentaciones en vivo. Una serie de sus shows registrados en el 2019 ahora están al alcance gracias a este nuevo disco doble en la que destacan versiones de Funny Little Frog, The Boy with the Arab Strap y Seeing Other People.

Escucha el disco aquí

Joe Vasconcellos – Huellas, Una vida en vivo

Mientras mantiene sus energías intactas para volver en algún momento próximo a los eventos en vivo, el músico chileno lanzó esta semana el registro completo del show en el que celebró los 20 años de su emblemático disco Vivo, donde compartió además con otros colegas como Quique Neira, Denisse Malebrán, Moral Distraída, Cami, Macha Asenjo y Santaferia.

Escucha el disco aquí

Britney Spears – Glory (Deluxe)

La estrella pop lanzó una edición de lujo de su álbum del 2016, que suma nuevas canciones como Swimming In The Stars, Mood Ring (By Demand) y Matches, la cual sorprendió al mundo al ser una colaboración con otros ídolos pop de la década de los ’90: Backstreet Boys.

Escucha el disco aquí.

Pablo Chill-E – SHISHI Mixtape

El trapero chileno más escuchado en Spotify está de regreso con un nuevo mixtape de alta factura, en el que incluye una serie de colaboraciones como Julianno Sosa, Gianluca y Gucci, Polimá Westcoast.

Escucha el disco aquí.

Aitana – 11Razones

Tras convertirse en una de las voces más escuchadas en España, la cantante lanzó su segundo álbum en el que refuerza su lado pop-rock con un puñado de canciones inspirados en la ruptura de una relación tóxica. Incluye feats con gente como Cali y El Dandee, Natalia Lacunza y Sebastián Yatra.

Escucha el disco aquí

The Avalanches – We Will Always Love You

Con invitados de lujo como Johnny Marr, Rivers Cuomo (Weezer), Neneh Cherry, Karen O y Blood Orange, los australianos lanzaron su tercer disco que ya es destacado por muchos medios como uno de los mejores álbumes de la temporada.

Escucha el disco aquí

Singles

Daddy Yankee y Marc Anthony

¿Mezclar la salsa y el reggaetón? Claro que sí. Es lo que lograron dos de los artistas más populares de la música latina, quienes dieron a conocer su primera colaboración, De Vuelta Pa’ La Vuelta, un regalo para sus fans para este fin de año. “La visión era traer algo refrescante, poder fusionar el mundo de la salsa con la esencia del reggaetón y al mismo tiempo darle identidad propia a la canción. Esto es salsa de callejón, rumba de barrio con el toque de elegancia adecuado para iluminar la Navidad”, señaló el Big Boss.

Mira el video aquí

Yorka

El proyecto de las hermanas Pastenes presentó por estos días el primer adelanto de su cuarto disco de estudio, que planean publicar en el 2021: Mentí, inspirada en “la delgada línea entre engañar y la culpa que depositamos en todos nuestros desórdenes”, según cuentan. El single cuenta además con un interesante video protagonizado por las actrices Dindi Jane y Josefina Montané.

Mira el video aquí

Dani Ride

El cantante pop chileno presentó este viernes el tercer corte de su álbum, Drama Pop, el romántico single XQ No Eres Tú, donde queda patente su cercanía con las baladas de voces emblemáticas como Cecilia, Miguel Bosé, Cindy Lauper, Juan Gabriel y George Michael. Su video, dirigido por Sébastien G. Mora (Estudio Fe) y Camila Grandi, muestra además a diversos influencers como Vai Monroe, Majo Bleach, David Montoya, Kangel, y Marcelo Alcázar,

Mira el video aquí