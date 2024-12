El grito de auxilio de Jack Veal en TikTok, la estrella de “Loki” que hoy vive en la calle: “No tengo a dónde ir y necesito ayuda”

El actor de 17 años contó a sus seguidores que, tras no haber recibido ayuda de los servicios sociales, debía dormir en una caravana en condiciones precarias y lejos de su lugar de trabajo. “Estoy de rodillas suplicándoles que compartan esto”, dijo en un video.

Jack Veal, actor de 17 años conocido por interpretar a Kid Loki en la serie de Marvel Loki, reveló a través de TikTok que se encuentra en situación de calle y enfrenta dificultades personales y económicas tras su paso por la actuación.

En una serie de videos compartidos en la red social, el adolescente pidió ayuda y explicó la compleja realidad que atraviesa.

“Soy un actor conocido, tengo 17 años y no tengo casa”, comenzó Veal en uno de sus mensajes.

El actor, quien también participó en producciones como The End of the F**ing World y The Favourite, afirmó haber sido víctima de abuso físico y emocional durante su infancia.

Además, comentó que padece problemas de salud mental, incluido autismo, trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), y que actualmente está siendo evaluado por posibles diagnósticos de bipolaridad y psicosis.

“No tengo a dónde ir y necesito ayuda”, explicó Veal, para luego agregar que no ha recibido ayuda de parte de los servicios sociales.

“Estoy desesperado. He estado durmiendo en la calle. Ahora duermo en una caravana que tiene las ventanas destrozadas, es insegura y está a dos horas de mi trabajo (…). Es difícil. La vida es dura. De momento, no tengo nada más. Estoy de rodillas suplicándoles que compartan esto, que hagan algo, que difundan el mensaje de cómo el gobierno está tratando a los niños”, agregó.

¿Qué pasó?

El martes, después de que sus vídeos se hicieran virales, Veal dijo que recibió una llamada de los servicios sociales, los cuales reconsideraron su situación.

“Ahora están tomando medidas para ayudarme y me han ofrecido una posible colocación en un hogar de acogida”, compartió con sus seguidores, para luego agradecer su colaboración a través de redes sociales.

“No sé lo qué es lo que hicieron, pero se difundió y me ha ayudado mucho, mucho. Ahora la gente está haciendo algo. Están, de verdad, tomando cartas en el asunto”, dijo Veal.

“Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias”, finalizó.