Este domingo terminó la primera temporada de House of the Dragon, dejando a su paso teorías y análisis. Recientemente, una broma que compara el momento culminante del episodio con el final de Game of Thrones se viralizó en redes sociales.

En la criticada última temporada de Game of Thrones vemos cómo una antes compasiva Daenerys Targaryen se vuelve cada vez más hacia el lado de los villanos. El punto cúlmine de este cambio ocurre cuando ella y sus dragones atacan brutalmente todo King’s Landing sin pensar en los civiles inocentes.

Lee también: “House of the Dragon”: ¿Qué sabemos y qué podemos esperar de la segunda temporada?

La persona tras la cuenta de Twitter @oochotd (Out of Context House of the Dragon) culpó en broma al dragón Drogon por las acciones de Daenerys, inspirándose en la manera en que el dragón de Aemond, Vhagar, lo desobedeció y atacó a Arrax, matando de paso a Lucerys Velaryon.

“¡Daenerys es inocente! ¡Era Drogon!“, se puede leer en la publicación, que es acompañada con dos imágenes tomadas del ataque de Daenerys en King’s Landing. Las imágenes cuentan con subtítulos falsos de Khaleesi tratando de decirle a Drogon que se detenga.

Anteriormente, Ser Jorah Mormont le había dicho a Daenerys, cuando sus dragones aún eran jóvenes, que estos “nunca podrán ser domesticados, ni siquiera por su madre”. Esta frase es similar a lo que el rey Viserys I señala en House of the Dragon: “La idea de que controlamos a los dragones es una ilusión“.

Daenerys is innocent! It was Drogon! #HouseOfTheDragon pic.twitter.com/m9RLqLpctc — out of context house of the dragon (@oochotd) October 24, 2022

La muerte de Lucerys

Uno de los momentos que marcó el final de temporada de House of the Dragon fue la muerte del hijo de Rhaenyra, Lucerys, a manos de su tío Aemond y su dragón Vaghar. “Es una secuencia de intimidación, tortura y persecución, donde Lucerys está tratando de escapar. No hay ninguna esperanza real de que Arrax pelee contra Vhagar y que suceda algo bueno al final de eso“, señaló Ryan J. Condal, showrunner, escritor y producto ejecutivo.

“Lo que vemos son los últimos vestigios del niño pequeño que queda en Aemond (…) Tal vez él estaba tratando de asustar a Luke, no creo que tuviera la intención de matarlo, pero ahora lo ha hecho y tiene que decidir si se va a hacer responsable o no en su viaje de regreso a Desembarco del Rey porque, obviamente, si usurpar el trono y coronar a Aegon en el foso del dragón no fue el comienzo de la guerra, ciertamente matar a uno de los hijos de la reina sí lo es”, agregó.