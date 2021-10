(CNN) – El disparo que mató a una directora de fotografía en un set de filmación de Nuevo México ocurrió cuando el actor Alec Baldwin estaba practicando sacar su arma, de acuerdo con el director que resultó herido en el tiroteo, según muestra una declaración jurada de una orden de registro.

Joel Souza, director de la película Rust, recibió un disparo en el hombro y la directora de fotografía Halyna Hutchins, de 42 años, murió cuando el arma de utilería se disparó durante un ensayo. Souza habló con los investigadores el viernes, según una declaración jurada publicada este domingo.

Souza les dijo que Baldwin estaba “sentado en un banco en el entorno de un edificio de una iglesia, y estaba practicando desenfundar en forma cruzada“, decía la declaración. Desenfundar en forma cruzada es cuando un tirador saca el arma de una funda en el lado opuesto del cuerpo respecto a la mano que usa.

Souza estaba mirando por encima del hombro de Hutchins “cuando escuchó lo que sonó como un látigo y luego un estallido fuerte“, según la declaración jurada. El director recordó a Hutchins “quejándose de su estómago y agarrándose la cintura” después de que ocurrió el disparo, dice el documento.

Los investigadores también hablaron con el camarógrafo Reid Russell, quien estaba junto a Souza y Hutchins en el momento del incidente. Russell recordó que Hutchins “decía que no podía sentir sus piernas” y que los médicos la atendían mientras sangraba en el suelo, señala la declaración.

Souza y Russell reconocieron las dificultades en el set ese día debido a una huelga de algunos miembros del departamento de cámaras por el pago y el alojamiento. Debido a los problemas, Souza dijo que solo tenían una cámara disponible para usar y que no estaba grabando en el momento del incidente.

Souza también le confirmó a un investigador que escuchó el término “arma fría” en el set, lo que significa que el arma de fuego debería haber estado vacía. Según la orden judicial, Souza dijo que tres personas habían estado manejando las armas de fuego para las escenas: fueron revisadas por el armero y el primer asistente de dirección y luego entregadas al actor que las usaba.

El investigador dijo que Souza no estaba al tanto de que alguien en el set fuera revisado para ver si tenía munición real antes o después de filmar las escenas. “Lo único que se revisa son las armas de fuego para evitar que haya munición real en ellas. Souza dijo que nunca debería haber balas reales cerca o alrededor de la escena”, dice la declaración jurada.

Según la declaración, Russell dijo a los investigadores que Baldwin estaba “tratando de explicar cómo iba a sacar el arma de fuego y dónde estaría su brazo cuando se sacara el arma de la funda“. Russell “no estaba seguro de por qué se disparó el arma de fuego y simplemente recordó el fuerte golpe del arma”.

Cuando se le preguntó cómo manejó Baldwin el arma de fuego, Russell dijo a que el actor “había sido muy cuidadoso” y recordó una instancia anterior en la que Baldwin “se encargó de que fuera seguro y de que un niño no estuviera cerca de él cuando estaban disparando un arma de fuego durante esa escena”.

La orden de registro buscaba recuperar cualquier metraje, cámaras de video, equipo de computación y tarjetas de memoria utilizadas por las cámaras en el set.

No se han presentado cargos por el incidente. La Oficina del Sheriff del condado de Santa Fe dice que discutirá el caso más a fondo en una conferencia de prensa el miércoles.

De acuerdo con una declaración jurada de registro anterior, el asistente de dirección de la película, David Halls, entregó la pistola de utilería a Baldwin antes del tiroteo y gritó “pistola fría”, un comentario destinado a indicar que el arma no tenía balas reales.

Baldwin recibió una de las tres armas de utilería que un armero colocó en un carro para la película y Halls no sabía que había balas reales en la pistola, según la declaración jurada.

Halls había sido objeto de quejas sobre la seguridad y su comportamiento en el set durante dos producciones en 2019, le dijeron a CNN dos personas que trabajaron estrechamente con él. Las quejas incluyen un desprecio por los protocolos de seguridad para el uso de armas y pirotecnia, carriles y salidas de incendios bloqueados, e instancias de comportamiento sexual inapropiado.

Maggie Goll, fabricante de utilería de IATSE Local 44 y pirotécnica con licencia, dijo en un comunicado a CNN que mientras trabajaba en la serie de antologías Into the Dark de Hulu en febrero y mayo de 2019, Halls se olvidó de celebrar reuniones de seguridad y constantemente no anunció al equipo la presencia de un arma de fuego en el set, como es el protocolo.

Halls no respondió a la solicitud de CNN de comentar sobre las acusaciones de Goll en su contra.

El armero que preparó el arma de utilería utilizada por Baldwin fue identificado en los documentos de la orden de registro como Hannah Gutiérrez. Recientemente había terminado de trabajar en su primer proyecto como armero jefe, dijo en una entrevista de podcast en septiembre.

“Al principio estaba realmente nerviosa”, dijo Gutiérrez sobre su trabajo como armero en jefe en el set de la película The Old Way, protagonizada por Nicolas Cage. Su trabajo como armero abarca desde enseñar a los actores cómo usar un cinturón de armas hasta apuntar y disparar, dijo.

El esposo de Hutchins describió la pérdida de su esposa como “enorme”. “Halyna nos inspiró a todos con su pasión y visión, y su legado es demasiado significativo para resumirlo en palabras“, tuiteó Matthew Hutchins el viernes.

