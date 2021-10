(CNN) – La familia del fallecido actor Brandon Lee ha hablado luego de la noticia de que la directora de fotografía Halyna Hutchins murió y el director Joel Souza resultó herido después de que el actor Alec Baldwin disparara una pistola de utilería en el set de la película Rust.

Según la Oficina del Sheriff del condado de Santa Fe, Hutchins, de 42 años, fue declarada muerta por personal médico en el Hospital de la Universidad de Nuevo México el jueves. Souza, de 48 años, fue trasladado al Centro Médico Regional Christus St. Vincent para recibir atención.

Lee, hijo del ícono de las artes marciales Bruce Lee, murió a los 28 años en marzo de 1993, mientras filmaba The Crow en Carolina del Norte.

Su nombre comenzó a ser tendencia en Twitter después de que miembros de la comunidad en línea notaron las similitudes en las circunstancias que rodearon su muerte y la de Hutchins.

En una publicación en la página oficial de Twitter de Lee, sus familiares expresaron sus condolencias a la familia de Hutchins e insistieron en que tales tragedias nunca deberían suceder.

“Nuestros corazones están con la familia de Halyna Hutchins y con Joel Souza y todos los involucrados en el incidente en ‘Rust'”, decía el mensaje de la cuenta, que está a cargo de su hermana, Shannon Lee.

“Nadie debería ser asesinado por un arma en un set de filmación. Punto”, agregaron.

