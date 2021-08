El humorista nacional Dino Guzmán Gayoso, conocido popularmente como Dino Gordillo, ha pasado el último mes luchando en contra de una enfermedad que lo mantiene internado en la Clínica Alemana.

Su ingreso al establecimiento de salud se debió en primera instancia a una hernia que ya lo obligó a someterse a dos intervenciones quirúrgicas. No obstante, aparecieron otras complicaciones.

Catalina Vega, hija del comediante, afirmó que “es complicado para él estar todo un mes entrando y saliendo” e indicó que “ya pasó lo peor”.

“Estamos más tranquilos, venimos saliendo de una reunión que tuvimos en la clínica con el equipo médico que está tratando al papá”, añadió en conversación con CHV Noticias y CNN Chile.

Por su parte, Patricia Caballero, esposa del humorista, aseguró que “ya vamos viento en popa, haciendo lo que corresponde”.

Asimismo, señalaron que durante el tiempo en que ha sido sometido a diferentes tratamientos, no han podido visitarlo; solo se han contactado a través de videollamadas.

En esa línea, contaron que son “una familia muy apegada, muy de piel”, por lo que el nulo contacto físico con el artista ha significado consecuencia emocionales para él.

El diagnóstico incluye una infección en la columna y otra en la próstata. “Él se encuentra estable”, afirmó la hija, mientras su esposa proyectó que podrían visitarlo a mediados de la próxima semana.

“Nosotros nos hemos dado cuenta de que a él la gente lo quiere mucho, él yo creo que todavía no, porque no está muy tranquilo. Anda muy sensible, pero espero que ya luego recupere su tranquilidad“, selló Caballero.