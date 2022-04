En la jornada del pasado domingo, el Instituto Nacional del Deporte (IND) confirmó que el Estadio Nacional “no está en condiciones de recibir un evento masivo, por existir riesgos para la seguridad de las personas”.

Esto, debido a los arreglos que se realizan en el coliseo, de cara a los próximos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023, lo que también ha impedido la realización de partidos de fútbol.

Esta situación impedirá que se realice en este recinto el concierto de Metallica, el cual está fijado para el próximo 27 de abril, lo que causó que la productora a cargo del evento, DG Medios, publicara un comunicado donde acusa al organismo de una falta de rigurosidad en la organización del evento.

Desde la productora sostienen que luego de conocer la situación de los trabajos en el Estadio Nacional, “inmediatamente buscó la forma para salvaguardar este evento. La declaración pública del IND indica que fue solicitada una reunión el día 21 de marzo, pero lo presentado ese día fue un recurso extraordinario de revisión, el cual al día de hoy aún no ha sido formalmente resuelto por la autoridad“.

A su vez, aseguran que “la decisión fue sorpresiva para nosotros, ya que está supuestamente basada en razones de seguridad, aún cuando éstas habían sido resueltas tras nuestra reunión el día 31 de marzo. Sumado a esto, las instituciones que se encargan de la seguridad de estos eventos no habían hecho ningún reparo a lo que presentamos”.

En esa misma línea reclaman una falta de coordinación, a pesar de los esfuerzos que se han hecho para concretar el evento. “Hemos visto una falta de coordinación por parte de la autoridad, que nos afecta directamente y nos expone a no poder cumplir con los fanáticos, los trabajadores y la agrupación musical, a pesar de haber hecho todos los esfuerzos posibles para llevar a cabo este evento, manteniendo los altos estándares de seguridad que siempre hemos tenido”, argumentaron.

Por último, increparon al organismo de no cumplir con las formalidades necesarias. “A lo largo de todo este proceso, el IND no ha cumplido con las formalidades necesarias, al no haber resuelto el recurso extraordinario presentado hace ya 3 semanas”, concluyeron.