Este domingo terminó la primera temporada de House of the Dragon, la cual nos dejó diez capítulos llenos de dramas, intrigas, traiciones e impactantes dragones.

Cada capítulo de la serie requirió gran tiempo y trabajo debido, entre otras cosas, a la complejidad de la producción -que se graba en distintos países- y la edición, especialmente cuando se trata de los impresionantes dragones.

El episodio diez, titulado The Black Queen, no fue la excepción. En él vimos cómo Rhaenyra Targaryen decidía si iniciar una guerra luego de que su hermano Aegon II fuera coronado en lugar de ella.

“Justo cuando ella finalmente podría tomar el lugar para el que ha sido entrenada toda su vida, su amiga de la infancia se lo quita aparentemente sin razón y creo que eso la envió a un espiral caótico”, contó Miguel Sapochnik, productor ejecutivo y co-showrunner de la serie, en un video del detrás de escenas.

En el capítulo también se comienzan a ver las primeras tensiones entre Rhaenyra y su esposo, Daemon Targaryen. “Aquí es donde la división doméstica está en todo su esplendor, ya que él quiere la guerra y ella quiere mantener el reino unido a cualquier precio”, detalló el co-productor ejecutivo Greg Yaitanes.

Uno de los momentos que marcó el episodio -y probablemente la temporada completa- fue la muerte del hijo de Rhaenyra, Lucerys, a manos de su tío Aemond y su dragón Vaghar. “Es una secuencia de intimidación, tortura y persecución, donde Lucerys está tratando de escapar. No hay ninguna esperanza real de que Arrax pelee contra Vhagar y que suceda algo bueno al final de eso“, señaló Ryan J. Condal, showrunner, escritor y producto ejecutivo.

“Lo que vemos son los últimos vestigios del niño pequeño que queda en Aemond (…). Tal vez él estaba tratando de asustar a Luke, no creo que tuviera la intención de matarlo, pero ahora lo ha hecho y tiene que decidir si se va a hacer responsable o no en su viaje de regreso a Desembarco del Rey porque, obviamente, si usurpar el trono y coronar a Aegon en el foso del dragón no fue el comienzo de la guerra, ciertamente matar a uno de los hijos de la reina sí lo es”, agregó.

Respecto a este momento, la actriz Emma D’Arcy, quien interpreta a Rhaenyra, señaló que, “de alguna manera, creo que esto mueve la vara del sufrimiento”. “Cuando ella perdió a sus padres o a un amante creyó haber conocido el dolor, pero el perder a Luke le demostró que no sabía nada sobre el dolor. Eso cambió por completo su visión del mundo en el futuro”.