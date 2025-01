Desde Patti Smith hasta Pimpinela: Los eventos musicales que no te puedes perder en Santiago este enero

La cartelera de conciertos en la capital chilena ofrece una variada selección de espectáculos que incluyen rock, música urbana y clásicos del pop latino.

El inicio de 2025 trae una serie de presentaciones imperdibles para los amantes de la música en Santiago. Patti Smith, una de las figuras más influyentes del rock, se presentará por primera vez en el Teatro Coliseo el próximo 25 de enero junto a Soundwalk Collective.

El espectáculo “CORRESPONDENCES” promete una experiencia artística y sonora única, explorando la relación entre el medioambiente y la creatividad. Compra tus entradas acá.

Pimpinela vuelve a Chile

El 26 de enero, el dúo argentino Pimpinela volverá a Chile con su nueva gira “Siempre Juntos”, repasando sus más grandes éxitos en el Gran Arena Monticello. Con más de 40 años de trayectoria, la pareja de hermanos ofrecerá un show renovado con músicos, coristas y bailarines. Compra tus entradas acá.

El post-rock regresa con This Will Destroy You

Otro imperdible es la presentación de This Will Destroy You el 28 de enero en el Club Chocolate. La banda texana de post-rock traerá lo mejor de su discografía, con un espectáculo que incluirá tanto clásicos como material reciente. Compra tus entradas acá.

Almighty trayendo el Trap de vuelta a los escenarios

En el ámbito de la música urbana, el puertorriqueño Almighty será protagonista con su show en el Teatro Caupolicán el 31 de enero. Con colaboraciones con figuras como Bad Bunny y Anuel AA, se ha consolidado como uno de los nombres más llamativos del género. Compra tus entradas acá.

¿Listos para el MFest?

Para los amantes de la música nacional, el 25 de enero se celebrará una nueva edición del MFEST en Matucana 100, con nombres como Javiera Mena, Dënver y Playa Gótica, consolidando su posición como uno de los festivales más relevantes del verano chileno. Compra tus entradas acá.

Panoramas inmediatos

El regreso de Fother Muckers a los escenarios nacionales se concretará el 18 de enero en Sala Metrónomo, donde la banda chilena celebrará su influyente disco “Justo y Necesario”. Puedes comprar tus entradas acá.

Además, el argentino Diego Torres traerá su gira de 30 años de carrera al Gran Arena Monticello el 18 de enero, interpretando sus grandes éxitos como “Color esperanza” y “Tratar de estar mejor”. Entradas acá.

Con esta variedad de opciones, la cartelera de enero en Santiago ofrece una oportunidad única para disfrutar de artistas nacionales e internacionales en distintos géneros y formatos.