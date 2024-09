“Es como las hue... esto, es pésimo vivir así”: Jaime Vadell se sincera sobre compleja enfermedad de su esposa

En una entrevista, el actor nacional conversó sobre la enfermedad que afecta la memoria de su esposa Susana Bomchil, con quien está desde hace casi 50 años.

El actor Jaime Vadell abordó el complejo problema de salud que aqueja a Susana Bomchil, su pareja hace casi 50 años. “Es como las hue… esto, es pésimo vivir así”, sostuvo.

¿Qué dijo el actor?

En entrevista con Canal 13, Vadell se refirió a la salud de su pareja, quien sufre una enfermedad que afecta a su memoria. Por esta razón, debe contar con la asistencia de una enfermera.

“Susana tiene conciencia relativa de que ha perdido movilidad, que está mal. Fue algo gradual, pero bastante rápido, y se ha estabilizado, no ha seguido avanzando”, partió señalando.

El intérprete sostuvo que “es como las hue… esto, es pésimo vivir así”. “Hay muchas cosas que no recuerda y otras que extrañamente sí recuerda, y eso tiene bastante de desconcertante. Y vivir con una persona que no se acuerda es como que no se hubiera vivido”.

Pese a ello, señaló que su esposa, quien fuera actriz, escenógrafa y diseñadora, igualmente “mantiene un amor tremendo”. “Me reconoce siempre y le carga cuando no estoy, lo que me jode cuando tengo que salir (…). Me reconoce siempre, apenas entro”.

“Es el amor de mi vida”, dijo el destacado actor nacional, quien también recordó el momento en que se enamoró de ella. “Me enamoré mucho, me llamó la atención su alegría de vivir, su capacidad generosa y su belleza”, complementó.